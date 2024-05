YouTube penalizza gli utenti con AdBlock: video saltano alla fine

Negli ultimi mesi, YouTube ha intensificato la sua battaglia contro l’uso degli adblocker, implementando nuove misure volte a scoraggiare gli utenti dal bloccare gli annunci pubblicitari sulla piattaforma. Molti utenti così hanno iniziato a cercare soluzioni alternative agli adblocker tradizionali, come estensioni del browser appositamente progettate per aggirare questa limitazione imposta dal colosso dello streaming video.

Altri utenti che invece continuano a utilizzare gli stessi adblocker di prima, segnalano strani comportamenti dei video, come ad esempio improvvise interruzioni, loop di pochi secondi, freeze dell’immagine mentre l’audio prosegue.

In generale c’è frustrazione tra gli utenti per questa contromisura di YouTube che obbliga di fatto a disattivare l’adblocker per vedere i video per intero, limitando la libertà di scelta degli spettatori se vedere o meno la pubblicità.

YouTube e la lotta contro gli adblocker

L’anno scorso, YouTube ha introdotto una nuova regola che prevede la visualizzazione di un messaggio che invita gli utenti a disattivare il blocco degli annunci. Se la richiesta viene ignorata, la riproduzione dei video viene bloccata. Questa mossa ha spinto molti utenti a disinstallare i propri adblocker, mentre altri hanno escogitato soluzioni intelligenti per aggirare il problema.

Il fenomeno dei video che saltano alla fine

Recentemente, molti utenti che utilizzano un adblocker hanno notato un comportamento anomalo dei video su YouTube. Anche durante la normale riproduzione, i video saltano improvvisamente alla fine quasi immediatamente. Questo fenomeno sembra verificarsi esclusivamente per gli utenti che hanno installato un adblocker, mentre tutto funziona normalmente quando il blocco è disattivato.

Inoltre, alcuni utenti segnalano su Reddit che, quando cercano di saltare a una certa parte del video, il caricamento può andare avanti all’infinito. Una mossa intenzionale di YouTube o un problema dell’adblocker? Molti ritengono che questo comportamento sia una mossa intenzionale di YouTube per scoraggiare ulteriormente l’uso degli adblocker. Tuttavia, è altrettanto possibile che si tratti di un problema legato all’adblocker stesso.

All’inizio di quest’anno, infatti, si è verificato un bug nell’estensione AdBlock che ha avuto effetti negativi sulla riproduzione dei video YouTube per gli utenti che la utilizzavano. Nello specifico, questo bug causava un caricamento molto lento dei video sulla piattaforma. Inoltre, provocava un sovraccarico delle risorse dei server YouTube che gestiscono la riproduzione dei contenuti.

Quando il problema è venuto alla luce, molti utenti hanno incolpato direttamente YouTube, accusando la piattaforma di aver introdotto volontariamente questi rallentamenti e disservizi per penalizzare chi utilizza AdBlock. In realtà, successive analisi tecniche hanno dimostrato che la colpa era da imputare interamente al bug dell’estensione AdBlock, che metteva in crisi le performance di YouTube. Quindi l’accusa mossa a YouTube era infondata, ma frutto di una convinzione errata da parte degli utenti.

Video di YouTube che saltano solo con AdBlock

È interessante notare che, in base alle segnalazioni raccolte, coloro che hanno riscontrato quest’ultimo problema stanno utilizzando principalmente AdBlock, mentre gli utenti di altri adblocker non sembrano aver riscontrato lo stesso comportamento.

Esistono anche alcune segnalazioni molto limitate di questo problema anche da parte di utenti che non utilizzano alcun adblocker, ma rappresentano una minoranza estremamente ridotta.