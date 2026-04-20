YouTube permette di condividere video dal punto esatto su mobile

Per anni, condividere un momento specifico di un video YouTube dal telefono richiedeva acrobazie: copiare il link, aggiungere manualmente il timestamp nell’URL, sperare che funzionasse. Da desktop era semplice, tasto destro, “copia URL al minuto corrente.” Da mobile, no.

YouTube ha finalmente aggiunto la possibilità di condividere video da un punto specifico nell’app mobile. Ma ha anche tolto qualcosa: le Clip, la funzione introdotta nel 2021 che permetteva di ritagliare un segmento di video e condividerlo come clip autonoma.

Cosa cambia su YouTube

Dall’app mobile, ora è possibile condividere un video indicando il punto esatto. È la funzione che mancava da sempre su mobile e che rendeva la condivisione di momenti specifici inutilmente complicata.

In cambio, la funzione Clip scompare. Non è più possibile creare clip con un tempo di fine o una descrizione personalizzata. Le Clip già create resteranno visibili, ma non sarà più possibile crearne di nuove.

Perché YouTube elimina le Clip

YouTube ha spiegato che il clipping è un modo importante per i creator di raggiungere nuovo pubblico” ma che “un numero di strumenti di terze parti con funzionalità di clipping avanzate e programmi creator autorizzati sono ora disponibili per farlo su diverse piattaforme video.

In pratica, YouTube ha deciso che il clipping non è più una funzione che deve offrire internamente, lascia che lo facciano altri. È una scelta che semplificherà l’app ma che toglierà uno strumento utile a chi condivideva clip brevi senza usare software esterni.

Il timestamp è più universale e probabilmente più usato. Le Clip erano una nicchia. Il cambio ha senso, ma per chi era abituato a usare le Clip regolarmente, il passaggio non sarà indolore.