YouTube Premium Lite: nuovi annunci pubblicitari negli Shorts

A partire dal prossimo 30 giugno, gli utenti di alcune aree geografiche che fanno uso di YouTube Lite Premium vedranno comparire nuovi annunci pubblicitari all’interno dei video Shorts.

YouTube Premium Lite: pubblicità negli Shorts in Germania e Thailandia

Da tenere presente che YouTube Premium Lite è stato introdotto con l’intento di offrire un abbonamento meno costoso, che consenta la visione di video senza pubblicità, ma senza includere servizi aggiuntivi come YouTube Music. Fin dall’inizio, Google ha messo nero su bianco che YouTube Premium Lite avrebbe garantito un’esperienza completamente priva di annunci, eccezion fatta per i contenuti musicali, la sezione Shorts e le ricerche o navigazioni sulla piattaforma.

La novità delle ultime ore riguarda, nello specifico, gli utenti di Germania e Thailandia. Secondo quanto riportato da alcune fonti, Google sta ora aggiornando ufficialmente gli abbonati di tali aree geografiche per informarli che i video Shorts includeranno pubblicità. Questo dettaglio non era stato comunicato in precedenza, diversamente da quanto verificatosi negli Stati Uniti, dove la presenza di pubblicità nei Shorts era stata indicata sin dal debutto del servizio.

Questa comunicazione trova quindi ragion d’essere nel fatto che quando il piano era ancora in fase sperimentale, non tutte le condizioni d’uso erano state definite in modo uniforme. Per cui, negli Stati Uniti gli utenti erano stati avvisati da subito, ma in altri mercati no, presumibilmente perché in principio si pensava a una natura provvisoria dell’offerta.

Al momento non è chiaro se nelle settimane a venire la comunicazione riguarderà anche altri paesi in cui il servizio è fruibile o meno.