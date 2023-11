YouTube Premium: qualità video migliore su Android

YouTube ha annunciato la disponibilità dell’opzione che permette di incrementare la qualità dei video su Android, web e smart TV. Gli abbonati Premium potranno scegliere la risoluzione 1080p Premium, come già avviene su iOS. L’azienda di Mountain View ha inoltre ricordato che sono in corso i test per le due funzionalità IA introdotte all’inizio del mese.

Risoluzione 1080p Premium anche su Android

YouTube Premium offre diverse funzionalità esclusive, tra cui l’assenza di pubblicità, il download per la riproduzione offline, la riproduzione in background, la funzionalità PiP (Picture-in-Picture) e l’accesso a YouTube Music Premium. Una delle novità più recenti è il supporto per una qualità video superiore, denominata 1080p Premium.

Disponibile inizialmente solo su iOS, la nuova impostazione è ora presente su Android, web e smart TV. Rispetto alla risoluzione 1080p standard viene incrementato il bitrate, quindi lo streaming è più nitido e con maggiori dettagli. La funzionalità viene attivata automaticamente in base alla connessione e alle impostazioni di visualizzazione o più essere attivata manualmente nel menu.

Gli abbonati Premium possono riprendere la riproduzione su un altro dispositivo dal punto in cui era stata interrotta. Questa funzionalità, inizialmente disponibile su smartphone e web, può essere ora sfruttata anche su tablet e smart TV. YouTube ha introdotto inoltre i Premium badge che indicano il raggiungimento di determinati obiettivi (deve essere attivata la cronologia delle visualizzazioni).

Infine, l’azienda di Mountain View ha ricordato che gli utenti Premium possono testare due funzionalità IA. Toccando il pulsante Ask, mostrato sotto alcuni video, viene avviata una conversazione con il chatbot (simile a Bard). Il tool consente di chiedere dettagli sul video o ricevere suggerimenti su contenuti simili (solo negli Stati Uniti su Android).

Il secondo esperimento permette di generare riassunti dei commenti ai video, evitando di leggerli tutti. È sufficiente toccare il pulsante Topics. Non è noto se e quando le due funzionalità saranno accessibili a tutti.