YouTube Shorts, in arrivo nuovi strumenti creativi

Approfittando della situazione di confusione, e del ban che pende su TikTok come la spada di Damocle, YouTube Shorts ha appena annunciato una serie di nuove funzionalità per aiutare i creator a pubblicare contenuti sempre più coinvolgenti e accattivanti.

YouTube Shorts, una valanga di novità per i creator

Il piatto forte di è senza dubbio l’editor video migliorato. I creator potranno regolare facilmente la tempistica di ogni clip, spostare o rimuovere sequenze per creare una versione grezza del video, aggiungere musica o testi sincronizzati e visualizzare un’anteprima del loro Short per assicurarsi che racconti la storia nel modo desiderato. YouTube promette ulteriori aggiornamenti dell’editor in futuro.

Ma le sorprese non finiscono qui. YouTube Shorts introdurrà anche la possibilità di generare adesivi personalizzati usando l’intelligenza artificiale. Basterà un semplice prompt di testo per dar vita a sticker unici e originali, come “una pianta forte con i muscoli“. E per chi ama aggiungere un tocco personale ai propri video, arrivano gli adesivi immagine: i creator potranno caricare foto dalla loro galleria e trasformarle in sticker da applicare ai loro Shorts.

Ma forse la novità più interessante è la sincronizzazione automatica delle clip al ritmo della musica. Scegliendo una canzone, le sequenze si allineeranno magicamente alla sua cadenza, senza bisogno di sincronizzarle manualmente. Una funzione che ricorda molto “Beats” di CapCut.

YouTube ha in serbo anche un upgrade dei template, che permetteranno di incorporare foto dalla propria galleria e di aggiungere effetti speciali. Una mossa intelligente, visto il successo degli effetti su TikTok e il loro potenziale nel creare trend virali.

Il tempismo perfetto di YouTube…

Il lancio di questi nuovi strumenti arriva a pochi giorni dalla fatidica scadenza del 5 aprile, data in cui TikTok potrebbe essere bandito negli Stati Uniti. Le intenzioni di YouTube sono chiare: vuole sfruttare l’occasione per attirare i creator sulla sua piattaforma e colmare il vuoto che un eventuale ban di TikTok lascerebbe.