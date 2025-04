YouTube lancia strumento AI gratis per creare musica

YouTube fa un regalo gradito ai suoi creator: un nuovo strumento AI per generare musica strumentale personalizzata da usare nei video. La novità, annunciata sul canale Creator Insider, è in fase di roll out per gli utenti che hanno accesso al marketplace Creator Music.

Creator Music è stato lanciato qualche anno fa, per semplificare la ricerca di brani da inserire nei video e di chiarire i costi delle licenze commerciali. Ora, con l’iniezione di AI, i creator avranno un’opzione in più, e completamente gratuita.

Music Assistant, il nuovo strumento AI di YouTube per generare musica AI

I creator con accesso alla nuova funzione vedranno comparire una scheda “Music Assistant” in Creator Music. Qui, potranno descrivere il tipo di musica che desiderano creare, specificando dettagli come strumenti, atmosfera, tipo di video e altro ancora. Dei prompt suggeriti aiuteranno gli utenti a iniziare. Una volta generati i brani, i creator potranno scaricarli e aggiungerli ai loro video senza preoccuparsi di reclami per violazione del copyright, dato che la musica è gratuita.

YouTube aveva già sperimentato una funzione simile, chiamata “Dream Track” e basata su Lyria di DeepMind, che da poco è disponibile anche su Vertex AI di Google. Questo strumento permetteva di creare brani di 30 secondi nello stile di un artista famoso. Al momento, però, “Dream Track” si concentra solo sulla musica strumentale.

Creator Music: chi può usarlo?

Attualmente, Creator Music è disponibile solo per i creator statunitensi che fanno parte del YouTube Partner Program. Per quanto riguarda la nuova funzione AI, YouTube la sta rilasciando gradualmente. Sarà accessibile a quegli utenti che già possono utilizzare il marketplace di Creator Music, cioè il catalogo dove si acquistano le licenze musicali o si esplora la musica gratuita.