YouTube supporta le dirette streaming AV1 in beta

Il supporto alla tecnologia AV1 è una delle novità più attese sulle piattaforme di streaming e, sorprendentemente, dopo l’approdo su OBS e Discord è anche YouTube a implementare lo standard AV1 in una prima versione beta. Grazie ad esso, le dirette streaming sul servizio firmato Google consentirà agli utenti di trasmettere contenuti fino a 4K60fps, aumentando sostanzialmente la qualità video.

YouTube supporta ufficialmente AV1

Lo standard introdotto dagli sviluppatori, per l’esattezza, è noto come Enhanced RTMP e permette agli streamer di utilizzare codec come AV1, VP9 e HEVC (H.265) all’interno di YouTube. A provare il codec in questione è stato il content creator EposVox, uno dei pochi ad avere ricevuto l’accesso anticipato dalla stessa società statunitense.

Egli ha dunque evidenziato il salto di qualità del video, riuscendo a trasmettere Halo Infinite in 2K a 60fps con un bitrate pari a 500Kbps, 15 volte inferiore al limite di Twitch ma tutt’altro che problematico. Nei suoi test, egli ha scoperto che 8 Mbps era il punto ottimale per 1440P 60fps e circa 15 Mbps per 1440P 60fps è il traguardo da raggiungere per una diretta senza pixelizzazione. Nel caso delle live in Full HD, invece, è sufficiente un bitrate di 4 Mbps per ritenersi soddisfatti. Al contrario, lo standard H.264 richiede un bitrate pari al doppio.

In poche parole, il codec AV1 rappresenta il più grande salto in termini di qualità video e prestazioni in un decennio. Il suo sviluppo, per quanto lento, è stato seguito dai fan sin dal 2015 e, ora, anche i principali produttori di GPU e diverse piattaforme video mainstream si stanno muovendo al fine di supportare tale tecnologia il più rapidamente possibile.

Non sappiamo esattamente quando il codec AV1 arriverà stabilmente su YouTube, ma terremo gli occhi aperti. Ricordiamo, in chiusura, che per sfruttarlo è necessaria una CPU multi-core potente o una scheda video di ultima generazione NVIDIA GeForce RTX 40, AMD Radeon RX 7000, o Intel Arc Alchemist.