YouTube rimuoverà i fastidiosi annunci overlay

Dopo l’annuncio relativo all’introduzione su YouTube di tool IA per i creatori di contenuti, Google ha fatto sapere che a partire dal 6 aprile prossimo andrà a rimuovere dalla sua piattaforma video uno dei formati pubblicitari presenti su di essa più fastidiosi in assoluto per gli utenti: quello overlay. La comunicazione è pervenuta nelle scorse ore, mediante la pubblicazione di un apposito e breve post sulle pagine di supporto del sito dell’dell’azienda californiana.

YouTube: stop agli annunci in sovraimpressione

La decisione viene motivata dalla spiegazione che questa tipologia di annunci è ritenuta, per l’appunto, come di disturbo per gli spettatori. Gli annunci overlay, infatti, si presentano come una sorta di banner che compare sul video riprodotto su YouTube andandone a ostruire parzialmente la visione.

Per quel che concerne la monetizzazione dei creator, la rimozione di questo tipo di annunci non andrà a creare grandi problemi, visto e considerando che il loro impiego era limitato alla sola versione Web e desktop di YouTube e tenendo conto pure del fatto che a stretto giro saranno rese disponibili nuove tipologie di annunci che tra l’altro dovrebbero essere pure più remunerative.

A partire dal 6 aprile 2023 il formato pubblicitario overlay ads non apparirà più su YouTube per contribuire a migliorare l’esperienza degli spettatori e spostare il coinvolgimento verso formati degli annunci su desktop e dispositivi mobili a rendimento più elevato.

Per i creatori di contenuti, dunque, cambierà davvero ben poco, mentre per gli utenti finali ci saranno maggiori ripercussioni, in senso positivo, in quanto i video sulla nota piattaforma video saranno finalmente liberi da quei fastidiosi banner che occupavano praticamente metà dello schermo, per cui sarà possibile godere maggiormente della visione dei filmati e soprattutto lo si potrà fare con un numero minore di distrazioni e interruzioni.