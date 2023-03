YouTube: tool IA per i creatori di contenuti

Neal Mohan, nuovo CEO di YouTube dopo le dimissioni di Susan Wojcicki, ha pubblicato una lettera indirizzata alla community per illustrare le priorità del 2023, anticipando anche alcune novità in arrivo. Una delle più interessanti per i creatori di contenuti è la disponibilità di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa.

Nuovi tool IA per creare video

Il nuovo CEO sottolinea che i creatori sono “l’anima di YouTube“. Grazie al loro contributo sono stati pubblicati più video sulla piattaforma e sono aumentate le ore di visione. Per questo motivo verranno introdotte nuove funzionalità che permetteranno ai creatori di incrementare il numero di iscritti ai loro canali e quindi i guadagni tramite annunci pubblicitari e varie forme di abbonamento.

YouTube amplierà l’accesso alla funzionalità che consente di aggiungere tracce audio in più lingue, sia negli streaming live che negli Shorts. Gli utenti potranno remixare le clip degli stream di gaming e aggiungerli ai loro Short. Verrà inoltre migliorata l’esperienza di streaming sulle TV con varie modalità di interazione (commenti, chat e sondaggi). Altre funzionalità semplificheranno la pubblicazione dei podcast.

Mohan evidenzia che i creatori vogliono strumenti sofisticati per live streaming, Short e podcast. Entro l’anno sarà disponibile un tool che permetterà di registrare uno Short affiancandolo con un video tradizionale. Ma la novità più importante è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa.

Il nuovo CEO non ha fornito i dettagli, specificando solo che i creatori saranno in grado di ampliare la loro narrazione e aumentare il valore della produzione attraverso le capacità generative dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti saranno disponibili nei prossimi mesi, ma verranno implementate le necessarie misure per evitare un uso poco responsabile. Il rischio è generare contenuti non adatti a tutti o che violano il diritto d’autore.