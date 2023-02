YouTube: in test strumenti specifici per i podcast

I podcast sono una tipologia di contenuto che in special modo negli ultimi tempi ha saputo ben attirare l’attenzione di svariate aziende già impegnate in ambito audio e video, come ad esempio Spotify. A far parte della schiera in questione, però, d’ora in avanti ci sarà pure YouTube.

YouTube: novità per i podcast e i creators

Il colosso dello streaming video sta infatti cominciato a testare l’aggiunta di questo tipo di contenuto tra le scelte disponibili per i creators quando viene premuto il tasto Crea.

Ci sono pure altre modifiche all’interfaccia, le quali sono state apportate per permettere una migliore gestione dei podcast, ovvero: l’introduzione di una scheda dedicata nel menu dei contenuti di YouTube Studio, la possibilità di trasformare le playlist in contenitori per podcast e svariati report analytics relativi a visualizzazioni, performance e ricavi.

La novità è stata ufficialmente annunciata, ma senza essere particolarmente pubblicizzata, semplicemente andando ad aggiornare un post sul forum ufficiale risalente a quattro anni fa in cui venivano elencati tutti gli esperimenti di maggior rilievo.

Attualmente non sono ancora disponibili delle immagini dimostrative della nuova funzione, il che fa presumere che gli utenti che già stanno avendo modo di fruirne sono in numero piuttosto ristretto e tra l’altro dovrebbero essere solo quelli desktop.

Da tenere presente che Google dispone giù di un’app dedicata ai podcast, ma da qualche anno a questa parte è piuttosto chiaro l’intento di centralizzare la fruizione di contenuti multimediali su YouTube (basti pensare al fatto che YouTube Music che ha preso il posto di Play Musica).