YouTube Music: in fase di test la modalità karaoke

Sarà l’aria festaiola di capodanno che si avvicina oppure sarà la voglia di dare filo da torcere alla concorrenza, ma sta di fatto che su YouTube Music è in fase di sperimentazione una nuova feature che, sulla falsariga di quanto è possibile fare pure con Apple Music da qualche giorno a questa parte, assicura ampio margine di divertimento agli utenti: la modalità karaoke.

YouTube Music: karaoke in test

Su YouTube Music, infatti, è in fase di test la nuova funzione in questione e stando a quanto segnalato da coloro che hanno già avuto modo di mettere mano alla novità è effettuando il casting del servizio da uno smartphone Android a una Google Chromecast Ultra che viene mostrata la nuova interfaccia utente che consente di fruire della feature.

Invece di visualizzare la copertina dell’album, il titolo del brano e il nome dell’artista al centro dello schermo, con la nuova funzione attiva i contenuti in questione vengono spostati a destra e a sinistra compare il testo del brano in ascolto, che scorre dall’alto verso il basso e mostra le parole correnti evidenziate in bianco, mentre lo sfondo rimane una versione sfocata della copertina.

Quando il brano finisce vengono mostrate le informazioni sui cantautori, mentre se i testi dal vivo non sono disponibili per una determinata canzone l’interfaccia torna ad essere quella precedente.

Da tenere presente che essendo al momento una funzionalità introdotta in maniera sperimentale non è ancora disponibile per tutti e soprattutto non è da dare per scontato che lo diventi. Le sorti effettive della feature dipenderanno da vari fattori, in primis dal feedback restituito dagli utenti e dagli errori eventualmente riscontrati.