Apple Music Sing: arriva la funzione per chi ama il karaoke

Entro la fine dell’anno corrente, giusto in tempo per il Capodanno, gli utenti di tutto il mondo abbonati ad Apple Music potranno fruire di una nuova funzione grazie alla quale cantare le canzoni preferite diventerà estremamente divertente, oltre che un vero e proprio gioco da ragazzi. Il gruppo di Cupertino ha infatti annunciato di voler portare il karaoke sui suoi dispositivi con Apple Music Sing.

Apple Music Sing: 50 playlist tutte da cantare

Apple metterà a disposizione degli utenti oltre 50 playlist create appositamente per essere cantate nella modalità in questione, per cui sarà sufficiente abbassare il volume della voce del cantante mediante lo slider preposto e divertirsi in esibizioni individuali, a coppie oppure corali, con i testi che vengono mostrati sullo schermo del dispositivo in base alla modalità scelta.

Al riguardo, Oliver Schusser, VP di Apple Music e Beats, ha dichiarato quanto segue.

Sappiamo già che i nostri utenti di tutto il mondo amano seguire il testo delle loro canzoni preferite, quindi abbiamo voluto migliorare ulteriormente questa offerta per consentire un coinvolgimento ancora maggiore sulla musica attraverso il canto. É davvero molto divertente, i nostri clienti l’ameranno.

La nuova funzione di Apple Music sarà fruibile tramite iPhone, iPad e Apple TV 4K.

Tra le altre caratteristiche peculiari del servizio vi è la possibilità di visualizzare i testi sullo schermo del dispositivo in tempo reale così che possano essere seguiti con facilità, la visualizzazione in maniera separata dei testi delle voci di sottofondo e quella di visualizzare in contemporanea i testi di due o più cantanti sui lati opposti dello schermo per la visualizzazione duetto.