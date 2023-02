YouTube: in test un'opzione 1080p ad alto bitrate

YouTube ha in cantiere interessanti novità per gli abbonati Premium e infatti nel corso delle ultime ore ha avviato la fase di test per una nuova opzione denominata “1080p Premium” che, come lascia intendere lo stesso nome, differisce dal “classico” 1080p per un bitrate migliorato.

YouTube testa la nuova opzione 1080p Premium

Andando più nello specifico, con la nuova opzione la risoluzione resta invariata, ma la qualità dell’immagine generale dovrebbe rivelarsi superiore per merito di una compressione meno aggressiva.

Da notare che recentemente alcuni utenti hanno segnalato anche un abbassamento del bitrate durante la riproduzione di alcuni contenuti, il che potrebbe essere indice del fatto che Google intende separare i video 1080p in livelli di bitrate sempre più bassi per testare la nuova impostazione.

Per chi non ne fosse a conoscenza oppure non lo ricordasse, il bitrate determina quanto è grande un file video digitale e il grado di compressione quando viene trasmesso in streaming, per cui è meglio che sia quanto più elevato possibile. Il frame rate, invece, determina quanti fotogrammi vengono mostrato al secondo, per cui un numero più elevato conferire maggiore fluidità nella visione.

Ad ogni modo, se Google deciderà effettivamente di implementare la nuova funzione oppure no è ancora presto per poterlo dire, tutto dipenderà dal riscontro ricevuto e dall’eventuale palesarsi di errori, intoppi e problematiche varie.

Inoltre, tutte queste modifiche stanno giungendo dopo le dimissioni da poco pervenute di Susan Wojcicki, il CEO che per ben nove anni ha guidato YouTube, il che andrà inevitabilmente a comportare dei cambiamenti nelle strategie di business dell’azienda.