YouTube somiglierà un po' di più alla TV tradizionale

In occasione dell’evento Brandcast andato in scena a New York, YouTube ha confermato quali saranno le prossime mosse attuate dalla società al fine di monetizzare il proprio successo nell’ambito dello streaming video: in breve, l’introduzione di pubblicità da 30 secondi che non sarà possibile saltare sulle TV, riprodotte prima o durante i filmati di maggiore tendenza, e quelle che sono state battezzate Pause Experiences. In altre parole, il servizio dell’ecosistema Google/Alphabet nato per spazzare via la televisione tradizionale, le assomiglierà un po’ di più, almeno sul fronte réclame.

Pubblicità da 30 secondi per YouTube sulla TV

Gli spot che l’utenza sarà obbligata a vedere sulle TV interesseranno il 5% dei contenuti presenti nel catalogo, quelli che generano più visualizzazioni e interazioni, finendo all’interno della cosiddetta categoria Select.

Per quanto riguarda la seconda iniziativa, si tratterà di inserzioni mostrate quando la riproduzione è messa in pausa, così da far fruttare, lato advertising, il 100% del tempo trascorso sul servizio, anche quando gli occhi dello spettatore sono probabilmente puntati altrove. Includeranno un codice QR attraverso cui sarà possibile ottenere maggiori informazioni a proposito di quanto promosso con una semplice scansione via smartphone. Il rollout sarà controllato e graduale, partendo da una fase sperimentale con l’obiettivo di raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro.

Sul palco dell’evento, a cui hanno partecipato alcuni dei volti più noti e influenti della piattaforma (Airrack, AllyiahsFace, Chicken Shop Date’s Amelia Dimoldenberg, Colin & Samir, Gunnar Deatherage e Michelle Khare), i vertici di YouTube ne hanno celebrato il successo sul piccolo schermo, il media a cui è destinata la nuova iniziativa pubblicitaria appena messa in campo: nel dicembre 2022, oltre 150 milioni di utenti americani hanno effettuato l’accesso dal piccolo schermo. Un trend che, immaginato, beneficerà dei nuovi accordi siglati con la NFL per la trasmissione in esclusiva dei match, a partire dalla prossima stagione.