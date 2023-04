YouTube Music, inizia distribuzione podcast su Android e iOS

A fine marzo Google ha anticipato con un primo rollout graduale limitato l’arrivo dei podcast su YouTube Music. I primi segnali hanno confermato la preparazione del loro lancio a livello internazionale, atteso dai tipster e dai fan per i mesi di aprile e maggio 2023. Ebbene, proprio in queste ore è giunta la conferma definitiva direttamente dalla Grande G: YouTube Music accoglie i podcast su Android e iOS, ma momentaneamente soltanto negli Stati Uniti.

YouTube Music apre le porte ai podcast

L’introduzione di questa tipologia di contenuti multimediali è molto interessante, in quanto apre la sfida con Spotify e altri servizi rivali in un segmento dove YouTube ancora non aveva messo piede. I podcast, dunque, saranno disponibili on-demand, offline e in background per tutti gli ascoltatori, a prescindere dall’iscrizione a YouTube Premium o dall’utilizzo del semplice piano gratuito.

Come già anticipato, attualmente i podcast sono in fase di distribuzione graduale su YouTube Music per “tutti gli ascoltatori negli Stati Uniti”. Google afferma che “questa nuova esperienza di ascolto dei podcast completa l’esperienza video dei podcast su YouTube“. Al momento sono difatti disponibili solo podcast/programmi che hanno caricato versioni video di episodi su YouTube. Nel frattempo, gli utenti al di fuori degli Stati Uniti potranno rimanere tranquilli: in futuro i podcast arriveranno anche in altre regioni.

Quella attualmente proposta dal colosso statunitense è pertanto una sorta di fase di test diffusa. I podcast saranno accessibili tramite il pulsante dedicato, presente sulla barra superiore di YouTube Music assieme alle altre pillole dei contenuti disponibili. Nella Libreria personale, dunque, i podcast costituiranno un’altra categoria assieme a Playlist, Canzoni, Album e Artisti.

Per il momento noi italiani dovremo portare pazienza: non è chiaro, infatti, quando YouTube Music accoglierà i podcast anche sul nostro mercato.