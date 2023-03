YouTube Music accoglie ufficialmente i podcast

Lo scorso febbraio Google non ha annunciato solamente l’arrivo delle radio personalizzate su YouTube Music, ma anche l’approdo dei podcast nella stessa app. Da allora non sono apparsi molti segnali all’interno del servizio, fino a oggi. Molti utenti stanno infatti segnalando l’arrivo dei podcast come suggerimenti direttamente nella schermata iniziale, o all’interno del pannello di ricerca dei contenuti.

YouTube Music accoglie i podcast

Come ripreso da 9to5Google, su Reddit sono apparse le prime immagini grazie agli utenti statunitensi, apparentemente i primi a ricevere tale feature. Non è chiaro se si tratti di una fase di test appena avviata esclusivamente oltreoceano, o se si tratta dell’effettivo inizio della distribuzione dell’update.

L’interfaccia risulta abbastanza simile a quella già esistente per la ricerca e visualizzazione di brani musicali: come potete osservare sotto, nella schermata si trovano la sezione “in riproduzione” e alcune altre parti dell’interfaccia, con il consueto switch per passare dalla versione audio a quella video al fine di risparmiare i dati mobili.

Solo i pulsanti accanto all’opzione di riproduzione/pausa sono leggermente diversi, in quanto consentono di riavvolgere la trasmissione di dieci secondi o di avanzare rapidamente per 30 secondi; non mancano, infine, un timer di spegnimento e un selettore della velocità di riproduzione.

Nell’interfaccia di ricerca e nella libreria, invece, è possibile filtrare i podcast per ritrovare in men che non si dica le trasmissioni seguite più frequentemente. Come su Spotify, dunque, è possibile combinare i contenuti dei podcast con la musica.

La vera mancanza attuale su YouTube Music per il supporto ai podcast è l’iscrizione tramite feed RSS, area nella quale altrimenti il servizio della Grande G si troverebbe in svantaggio rispetto alla diretta rivale Spotify. Se non altro, coloro che già utilizzano Google Podcasts da lungo tempo potranno rasserenarsi: questa nuova funzionalità non sostituirà tale servizio.