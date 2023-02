YouTube Music: arrivano le radio personalizzate

Dopo l’introduzione della modalità karaoke avvenuta a dicembre 2022, nelle scorse ore YouTube Music ha ricevuto un nuovo e interessante aggiornamento che va ad aggiungere le stazioni radio personalizzate.

YouTube Music: stazioni radio personalizzate per tutti

La nuova funzione consente di generare una sessione d’ascolto personalizzata sulla base dei gusti degli utenti, sfruttando in buona parte l’algoritmo che governa la piattaforma. In questo modo, dunque, gli utenti di YouTube Music possono creare stazioni uniche e basate sulla selezione di specifici artisti, oltre che di regolare la modalità in cui l’algoritmo determina i brani da riprodurre.

Per sfruttare la funzione per la creazione di una radio personalizzata è sufficiente accedere alla schermata principale dell’app di YouTube Music per Android e iOS/iPadOS, quindi alla modalità di creazione e scegliere fino a 30 artisti.

Occorre poi specificare se si vuole ascoltare solo la loro musica o se si preferisce che vengano inseriti contenuti di artisti simili.

Ci sono pure appositi filtri grazie ai quali poter fare scelte approfondite in merito alla riproduzione, consentendo la creazione di mix tra più artisti e generi.

La funzione, pur essendo stata già resa disponibile, verrà effettivamente implementata su tutti i dispositivi nei giorni a venire, sia per gli utenti abbonati che per coloro che sfruttando il piano gratuito del servizio.

Da tenere presente che i primi test per la funzionalità in questione sono stati avviati lo scorso anno. YouTube Music aveva già molte stazioni e mix creati con l’algoritmo, ma averne di nuovi da poter controllare personalmente è decisamente un’ottima trovata.