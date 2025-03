YouTube: video deepfake del CEO Neal Mohan usato per le truffe

Immaginiamo di ricevere un video privato da Neal Mohan in persona, il grande capo di YouTube… Fantastico, no? Affatto! Perché quel video non è altro che un’esca per rubare le credenziali, creato ad arte con l’intelligenza artificiale.

Truffatori usano video deepfake del CEO Neal Mohan di YouTube

YouTube ha lanciato l’allarme: sta circolando una nuova truffa, e usa un deepfake del CEO Mohan per attirare le vittime. Il video, condiviso in forma privata, annuncia fantomatici cambiamenti nelle politiche di monetizzazione della piattaforma. Ma non bisogna farsi ingannare: è solo un becero trucco.

YouTube è stato chiaro: la piattaforma e i suoi dipendenti non useranno mai un video privato per comunicare con gli utenti o condividere informazioni. Se si riceve un filmato del genere, meglio stare alla larga: è una truffa bella e buona.

I creatori di YouTube nel mirino dei truffatori

Su Reddit le segnalazioni si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Purtroppo i creatori di YouTube sono un bersaglio facile per i truffatori. I deepfake non sono nemmeno una novità assoluta sulla piattaforma: già nel 2023 girava un video fasullo di Mohan con intenti truffaldini.

Insomma, meglio non abbassare la guardia. Non scaricare gli allegati, non cliccare su link sospetti, non inserire le proprie credenziali su siti fasulli. E se capita di ricevere uno di questi fake, bisogna segnalarlo subito sul sito di YouTube.