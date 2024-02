Yulia Navalnaya: account X sospeso (per errore)

L’account di Yulia Navalnaya su X (@yulia_navalnaya) è stato oggetto di una sospensione temporanea. Nel momento in cui scriviamo questo articolo risulta riabilitato e raggiungibile. La piattaforma ha affermato che si è trattato di un errore.

X ferma Yulia Navalnaya, poi riattiva l’account

La responsabilità di quanto accaduto è stata attribuita a un malfunzionamento del sistema che si occupa di contrastare la disinformazione e lo spam. Il social network ha dichiarato che il meccanismo di difesa della nostra piattaforma contro la manipolazione e lo spam ha etichettato erroneamente @yulia_navalnaya come in violazione delle nostre regole .

Our platform's defense mechanism against manipulation and spam mistakenly flagged @yulia_navalnaya as violating our rules. We unsuspended the account as soon as we became aware of the error, and will be updating the defense. — Safety (@Safety) February 20, 2024

Rimane da capire se la sospensione sia in qualche modo la conseguenza di un’azione pianificata da chi vorrebbe mettere a tacere Navalnaya, magari attraverso la segnalazione di massa dei suoi contenuti. Ad ogni modo, l’account è tornato attivo: Abbiamo riattivato l’account non appena siamo venuti a conoscenza dell’errore e aggiorneremo il sistema di difesa .

Al momento è seguita sulla piattaforma da circa 280.000 follower. Il numero è in rapida crescita. La vedova di Alexei Navalny è intervenuta nei giorni scorsi con un video messaggio in cui conferma la volontà di proseguire il lavoro svolto dal marito, scomparso in circostanze ancora da chiarire durante la sua permanenza in carcere.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

In un post condiviso ieri, ha puntato nuovamente il dito contro Putin e il suo entourage, chiedendo la restituzione del corpo in modo da poterlo seppellire degnamente. Ha inoltre rilanciato il proprio appello rivolto alla stampa, affinché possa dare il suo contributo per fare chiarezza sulle cause del decesso. La spiegazione fornita dagli organi ufficiali fa riferimento alla sindrome da morte improvvisa , sopraggiunta in seguito a una passeggiata.

Classe 1976, è descritta da più parti come la first lady dell’opposizione all’attuale governo di Mosca. Va ricordato che, quanto accaduto, si inserisce in un contesto interno già piuttosto agitato, sia per la guerra in Ucraina che prosegue ormai senza sosta da due anni sia per le elezioni presidenziali che andranno in scena nelle prossime settimane e che, senza troppe sorprese, vedranno una nuova conferma di Putin al Cremlino.