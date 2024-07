Zaino Ryanair in sconto a 29€: perfetto per partire

È un’offerta a tempo su Amazon, quindi merita una segnalazione veloce prima della scadenza: lo zaino di Lossga compatibile con le dimensioni imposte per il bagaglio a mano da compagnie aree low cost come Ryanair, easyJet e Wizz Air, è in sconto a soli 29,99 euro. Un’occasione da cogliere al volo, prima del sold out, sei in partenza per le vacanze.

Zaino e bagaglio a mano: viaggia tranquillo con questa offerta

All’interno c’è spazio a sufficienza per riporre vestiti e scarpe. Non mancano nemmeno una tasca per laptop con imbottitura, un’altra con cerniera in cui riporre smartphone e accessori, altre per penne e oggetti di piccole dimensioni. Complessivamente, l’ingombro è 40x20x25 centimetri, pienamente conforme per portarlo a bordo. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulla pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 29,99 euro, lo zaino e bagaglio a mano di Lossga, compatibile con le regole di Ryanair, easyJet, Wizz Air e delle altre compagnie aeree low cost, è un affare da cogliere al volo se stai per partire. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Lo sconto è applicato in automatico (non richiede coupon o codici promozionali).

La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Puoi anche scegliere tra la colorazione Nero e Blu marino quella che preferisci, la spesa non cambia. La versione Grigio costa invece 30,99 euro e Kaki chiaro è in vendita a 31,99 euro.