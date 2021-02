ZenMate VPN: sconto 80% per 18 mesi

Chi cerca un’ottima VPN a prezzi accessibile può sfruttare l’attuale offerta di ZenMate. La software house tedesca garantisce la massima privacy online con appena 2,22 euro/mese per 18 mesi, sei dei quali sono gratis. Tra le caratteristiche migliori c’è la connessione contemporanea per un numero illimitato di dispositivi.

ZenMate VPN: solo 2,22 euro al mese

ZenMate VPN protegge la privacy degli utenti con 2.600 server in oltre 78 paesi. Per tutti è disponibile la crittografia AES a 256 bit. I protocolli utilizzati sono OpenVPN, L2TP e IPSec. Non mancano server ottimizzati per il P2P (torrenting) e lo streaming. Gli utenti possono quindi accedere ai cataloghi Netflix e Amazon Prime Video di altri paesi, aggirando il blocco territoriale.

ZenMate VPN adotta una rigorosa politica “no-log”, per cui non viene conservato nessun dato che consente il tracciamento della navigazione. Come effetto collaterale positivo c’è l’assenza di inserzioni pubblicitari personalizzate. Molto utile la funzionalità Kill Switch che disattiva il collegamento Internet, se la VPN non funziona per qualche motivo (e quindi non nasconde più l’indirizzo IP).

ZenMate VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV, Apple TV, smart TV e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. È possibile testare la VPN per 7 giorni e usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. Grazie allo sconto dell’80%, l’abbonamento per 18 mesi è disponibile a 2,22 euro/mese per un totale di 39,96 euro.