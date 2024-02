Zero buffering e protezione con Atlas VPN: abbonati a 1,54€ al mese

Quando la privacy diventa una priorità, la VPN è il tuo migliore alleato: Atlas VPN, a tal proposito, è una soluzione completa e conveniente. Con un prezzo mensile davvero irrisorio, questa VPN offre molto più di una semplice protezione.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è disponibile con uno sconto dell’86%, a soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi gratuiti. La VPN offre, tra i suoi vantaggi, anche server ottimizzati per la visione di contenuti video e larghezze di banda illimitate, per video e streaming senza buffering e limitazioni.

Sicurezza è priorità con Atlas VPN

La sicurezza online è fondamentale e Atlas VPN la prende sul serio. La crittografia del traffico web assicura protezione avanzata grazie a protocolli come AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2 e WireGuard. La VPN blocca in modo efficace i malware, impedendo l’accesso a siti web dannosi o pericolosi. Con la funzione Data Breach Monitor, inoltre, offre un monitoraggio completo delle violazioni online.

L’ampia portata digitale di Atlas VPN è garantita da oltre 1000 server in tutto il mondo. La velocità fulminea e la possibilità di condividere file in modo sicuro attraverso la condivisione P2P rendono questa VPN ideale per chi cerca prestazioni ottimali senza restrizioni.

Atlas VPN è accessibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Il servizio offre una prova gratuita della versione Premium. Se non sei soddisfatto, puoi ricevere un rimborso completo entro 30 giorni. E in più, grazie alla promozione, ottieni anche uno sconto dell’86% se scegli di sottoscrivere il piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.