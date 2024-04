ZERO probabilità di rimanere al buio con TORCIA LED ricaricabile (14€)

In casa così come in macchina o nel tuo zaino quando vai all’avventura. Una torcia LED è uno di quei prodottini che non può mancare assolutamente e questo modello ricaricabile è anche più comodo. Invece di dover acquistare pile in formati strani e non convenzionali, la colleghi alla corrente e torna come nuova. Piccola e super luminosa, è una forza della natura.

Aggiungila al tuo kit con un click e il codice “COCPAL9O”. Su Amazon, se lo inserisci al momento del pagamento, hai uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo a soli 14,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Torcia LED ricaricabile direttamente nel tuo zaino: fantastica

Piccola ma con tutto il necessario per illuminare, in modo letterale, la notte a giorno. Questa torcia LED ricaricabile è robusta e realizzata con materiali di prima qualità così da poterla mettere anche alla prova. In escursioni, gite e tante altre occasioni è la tua alleata fondamentale. Conta che è impermeabile per non doverti preoccupare proprio di niente.

Agganciala alla cintura, infilala nello zaino o mettila nel cruscotto della macchina. Con la sua autonomia da 12 ore hai luce a sufficienza per un’intera notte laddove ne hai necessità. Hai a disposizione 7 modalità di illuminazione e lo zoom che raggiunge distanze inverosimili.

Per sapere quanta batteria ha ancora al suo interno, ci sono dei comodi indicatori LED che ti tengono aggiornato. Detto questo, fatti dire che c’è anche l’illuminazione rossa.

