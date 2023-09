Zero spese e interessi fino al 4,75% con il conto di Banca Progetto

Banca Progetto è, sempre di più, un punto di riferimento per i risparmiatori italiani grazie a Conto Key. Il conto corrente proposto dall’istituto, infatti, ha canone zero e include una carta di debito internazionale Mastercard con 2 prelievi gratuiti ogni mese. Anche i bonifici sono gratis.

In più, scegliendo Banca Progetto è possibile beneficiare di un tasso di interesse del 2,5% sulla liquidità del proprio conto, senza alcun vincolo, fino al prossimo 31 marzo 2023. A rendere ancora più vantaggiosa la proposta di Banca Progetto è il conto deposito.

Con questo prodotto di investimento (interamente garantito fino a 100.000 euro) è possibile ottenere interessi fino al 4,75% sul capitale depositato, incrementando il valore della propria liquidità. Per richiedere l’apertura di Conto Key di Banca Progetto è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Nuovo conto con Banca Progetto: zero spese e tanti vantaggi

Scegliere Conto Key di Banca Progetto, in questo momento, è la soluzione giusta per azzerare le spese di gestione del conto e incrementare il valore del proprio capitale liquido, senza alcun rischio legato a investimenti poco sicuri.

Conto Key si caratterizza per:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito internazionale Mastercard, con 2 prelievi gratis ogni mese

bonifici gratis

interessi al 2,5% sulla liquidità del conto corrente, fino al 31 marzo 2023

del conto corrente, fino al 31 marzo 2023 accesso al Conto Deposito con interessi fino al 4,75% (tasso lordo annuo)

La promozione proposta da Banca Progetto è la soluzione giusta per poter aumentare il valore del proprio denaro in sicurezza e accedere a un conto senza alcun costo. Per aprire il conto è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Per quanto riguarda il Conto Deposito, Banca Progetto include la possibilità di attivare linee svincolabili e linee non svincolabili, con un vincolo che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 60 mesi.

Le opzioni tra cui scegliere sono numerose (tutti i dettagli sono sul sito di Banca Progetto). Con il tasso di interesse massimo (4,75%) è possibile ottenere un guadagno netto superiore ai 3.000 euro all’anno con un investimento di 100.000 euro, sicuro al 100%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.