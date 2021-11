ZoneAlarm Anti-Ransomware: 2 Anni a soli 29,95€!

ZoneAlarm di Check Point offre in questi giorni il suo completo e potente Anti-Ransomware a soli 29,95 euro per 1 anno. Inoltre, per la Festa dei Single c'è anche un altro anno GRATIS!

ZoneAlarm Anti-Ransomware: i dettagli

Prima di acquistare o meno una soluzione Anti-Ransomware è bene sapere cos'è un ransomware. Questa minaccia è un virus molto particolare che solitamente cripta un file o una cartella presente nel computer e la rende illeggibile senza un riscatto economico.

Uno dei primi ransomware è stato individuato e studiato in Russia più di 10 anni fa e ad oggi risulta uno dei più pericolosi e temuti malware in circolazione.

Nello specifico, il più conosciuto è il recentissimo WannaCry che ad oggi ha infettato oltre 200.000 PC sfruttando una vulnerabilità presente su Windows.

ZoneAlarm Anti-Ransomware permette di evitare questi attacchi fastidiosi andando a ripristinare automaticamente qualsiasi file intaccato da un ransomware. In pratica è in grado di decriptare il file altrimenti compromesso.

Oltre al solo software Anti-Ransomware è compreso anche un servizio molto utile ed interessante che permette di proteggere ancora di più il vostro PC. Stiamo parlando dell'addon ZoneAlarm Extreme Security. Questo pacchetto aggiuntivo è in grado di rilevare tutti gli attacchi Zero-Day utilizzando un sistema molto sofisticato che analizza in maniera approfondita tutto il sistema. Inoltre, Extreme Security previene dagli attacchi phishing e ci protegge nello shopping online e nelle operazioni di banking online.

Il prodotto che ci mette al riparo dai ransomware è compatibile con qualsiasi programma antivirus, firewall ed altri applicativi utilizzati per la protezione del PC.

Anti-Ransomware è disponibile per sistemi operativi Windows 10 e Windows 7 e richiede 1,2GB di spazio disponibile sul disco rigido.

Costi ed altro

Come abbiamo detto all'inizio, questo software è disponibile per un periodo limitato di tempo a soli 29,95 euro per 1 anno di abbonamento con un'ulteriore annualità compresa gratuitamente. La licenza permette di proteggere ben 3 PC.