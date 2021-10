ZoneAlarm Extreme Security: 35,95 euro per 5 dispositivi

ZoneAlarm è un nome molto noto nel settore della sicurezza informatica, in quanto sviluppa uno dei firewall gratuiti più popolari del mondo. Gli utenti che cercano una soluzione più completa possono sottoscrivere l'abbonamento alla suite Extreme Security che include anche l'antivirus e supporta Windows, Android e iOS. Grazie alla promozione attuale, il costo per un anno e 5 dispositivi è solo 35,95 euro.

ZoneAlarm Extreme Security: offerta multi-dispositivo

Il software principale è ovviamente ZoneAlarm Firewall che monitora in tempo reale il traffico in ingresso e uscita, bloccando le applicazioni dannose e le minacce non rilevate dall'antivirus. Quest'ultimo rileva e rimuove virus, spyware, trojan, rootkit, bot e worm. Gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente per garantire la massima sicurezza. È presente inoltre una tecnologia specifica che rileva i ransomware.

Extreme Security include anche l'estensione Web Secure per Chrome che offre la funzionalità anti-phishing per rilevare siti sospetti. Il tool Anti-Keylogger impedisce il furto delle password e la registrazione dei tasti premuti. Web Monitor controlla invece i contenuti prima del download. ZoneAlarm Mobile Security per Android e iOS protegge i dispositivi mobile.

L'abbonamento per un anno e 5 dispositivi a ZoneAlarm Extreme Security può essere sottoscritto a 35,95 euro, cliccando su questo LINK. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e altri metodi. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.