ZoneAlarm: Pro Antivirus + Firewall a soli 31,95 euro

Il web del 2022 è un luogo alquanto pericoloso, con tante minacce più o meno nascoste.

Ai classici virus, un pericolo comunque sempre vivo e presente, si sono aggiunti adware, malware, ransomware e phishing. I pirati informatici sono sempre a lavoro per trovare nuovi metodi d’attacco, pronti ad impadronirsi dei nostri dati privati.

Il rischio è infatti quello di vedere questi criminali mettere le mani su documenti e foto private, ma soprattutto su password e numeri di carte di credito. La prudenza, in questi casi non basta: servono strumenti avanzati in grado di offrire un alto livello di sicurezza.

In questo contesto, il nome di ZoneAlarm è considerato uno dei marchi più efficaci. Esso infatti è riconducibile a uno dei firewall più famosi al mondo, presente sulla scena dall’ormai lontano 2000.

ZoneAlarm: Pro Antivirus + Firewall: sicurezza a 360 gradi

Con gli anni, i prodotti di questa azienda si sono affinati sino a proporre strumenti che, attualmente, offrono standard di sicurezza elevatissimi. Di cosa stiamo parlando? Il pacchetto Pro Antivirus + Firewall offerto da ZoneAlarm è, di fatto, un pacchetto completo sotto ogni punto di vista.

Cuore di questo software è il motore adibito alla scansione e alla rimozione in tempo reale di agenti malevoli, spaziando dai classici Trojan fino alle forme più raffinate di attacco.

Attraverso aggiornamenti costanti, basati sulla consultazione in tempo reale di un database cloud di ZoneAlarm, è garantito un livello di efficacia difficilmente raggiungibile da altri software.

Oltre alle funzioni legate all’antivirus, merita qualche parola anche il Firewall. Questo effettua scansioni delle attività recenti sui social, segnalando potenziali pericoli lato privacy. La modalità stealth, permette di essere invisibili agli occhi degli hacker, un modo per prevenire qualunque tipo di problema legato alle loro attività.

Il sistema OSFirewall controlla ogni minimo cambiamento all’interno del computer, valutando se si tratta di una nuova forma di attacco informatico o meno. Il tutto avviene attraverso un sistema stratificato, che l’utente può personalizzare per ottenere una protezione perfetta.

Come se non bastasse quanto detto finora, ZoneAlarm: Pro Antivirus + Firewall può vantare uno sconto non indifferente: invece dei 49,95 euro di listino infatti, è possibile ottenere l’intera suite per appena 31,95 euro.

