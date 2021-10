ZoneAlarm Pro Firewall in offerta: 28,95 euro per 5 PC

Check Point Software Technologies offre uno dei migliori firewall gratuiti sul mercato, ma gli utenti che vogliono utilizzare le funzionalità più avanzate incluse in ZoneAlarm Pro Firewall possono approfittare di un'interessante promozione. L'abbonamento per un anno e 5 PC è disponibile a 28,95 euro.

ZoneAlarm Pro Firewall: traffico di rete sotto controllo

ZoneAlarm Pro Firewall è un firewall bidirezionale, quindi monitora il traffico in entrata e uscita per rilevare attacchi dall'esterno e comportamenti sospetti delle applicazioni installate sul computer. Grazie alla modalità Stealth, il PC è invisibile da Internet, mentre una specifica funzionalità disattiva all'istante i programmi dannosi.

Il firewall può rilevare gli attacchi che aggirano la protezione degli antivirus e protegge il sistema operativo fin dall'avvio. Sono disponibili varie funzionalità aggiuntive, come la protezione del PC quando viene utilizzata una rete WiFi pubblica e l'estensione Web Secure per Chrome che rileva i siti di phishing e blocca il download di file infetti.

Gli utenti possono impostare zone differenti per reti private e pubbliche. Ovviamente è possibile configurare il firewall in maniera ottimale attraverso regole personalizzate. In questa versione non ci sono banner pubblicitari. Per eventuali problemi tecnici è sempre disponibile l'assistenza online.

L'abbonamento per un anno e 5 PC (supporta solo Windows) può essere sottoscritto a 28,95 euro, invece di 44,95 euro. Ci sono diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.