Zorin OS 17.3 prova ad attirare gli utenti Windows 10

Zorin OS 17.3, rilasciato a oltre sei mesi dalla versione 17.2 e basato su Linux kernel 6.8 e Ubuntu 22.04 LTS, introduce una serie di aggiornamenti significativi, puntando soprattutto a conquistare gli utenti Windows, in particolare quelli che fanno uso di Windows 10, il cui supporto terminerà nel 2025. Si tratta di una distribuzione che si distingue per rendere il passaggio a Linux più semplice e intuitivo, grazie a migliorie e funzionalità orientate all’utente e alla praticità dell’interfaccia.

Zorin OS 17.3 migliora il supporto app e l’interfaccia

Zorin OS 17.3 espande innanzitutto il database per il rilevamento delle applicazioni: la distribuzione è ora in grado di riconoscere oltre 150 programmi Windows, suggerendo alternative native o equivalenti per Linux. Ad esempio, per un’app come Obsidian, il sistema propone una versione nativa tramite il Software Store, mentre per software esclusivi come Adobe Acrobat Reader verrà indirizzato l’utente verso il Visualizzatore di Documenti integrato. L’approccio mira a facilitare la transizione per i nuovi utenti, riducendo la dipendenza dalle soluzioni Windows.

Un cambiamento importante è l’adozione di Brave come browser predefinito, che prende il posto di Firefox, motivata da una maggiore attenzione alla privacy. Brave, open-source e dotato di funzioni come Shields (anti-tracciamento), navigazione privata con Tor e blocco degli annunci, allineandosi così alla filosofia del sistema operativo e offrendo al contempo un’esperienza web completa.

Per quanto riguarda l’integrazione con dispositivi mobili, Connect di Zorin OS 17.3 è stato migliorato per sincronizzare notifiche, file e SMS con smartphone Android, aggiungendo anche una funzione “Remote Input” che trasforma il telefono in un touchpad o tastiera avanzata, con supporto a gesture e controllo tramite il giroscopio. Per i dispositivi touchscreen, l’interfaccia include ora un pulsante opzionale per la tastiera su schermo, migliorando l’usabilità.

Dal punto di vista tecnico, Zorin OS 17.3 aggiorna i driver grafici, come quelli NVIDIA 570 per le GPU RTX 5000, accompagnati dalle ultime patch di sicurezza, con supporto garantito fino a giugno 2027.

L’ultima versione del sistema è scaricabile dal sito ufficiale, mentre tutti i dettagli sui cambiamenti possono essere consultati nell’annuncio di rilascio.