Zuckerberg invidia Apple: Non studiano nulla e nessuno li critica

Il giorno dopo che il Wall Street Journal aveva rivelato i danni di Instagram sulla salute mentale delle adolescenti, Mark Zuckerberg si è fatto una domanda, forse dovremmo smettere di studiare i danni che causiamo? Un interrogativo che non ci si spetta dal CEO di una delle aziende più potenti del pianeta. Eppure il 15 settembre 2021 Zuckerberg ha scritto ai vertici di Meta proponendo di cambiare approccio alla ricerca sulle questioni sociali.

Perché Meta vuole smettere di studiare i danni delle sue piattaforme

L’email è emersa giovedì nei documenti del processo intentato dal procuratore generale del New Mexico contro Meta. Il giorno prima, il Wall Street Journal aveva pubblicato delle ricerche interne dell’azienda che mostravano come il 32% delle adolescenti dichiarasse che Instagram le faceva sentire peggio riguardo al proprio corpo, quando già si sentivano a disagio.

Lo scandalo è esploso grazie a Frances Haugen. L’ex dipendente di Meta ha fatto trapelare ricerche interne che dimostravano una cosa semplice: Meta sapeva benissimo che le sue piattaforme danneggiavano gli utenti, soprattutto gli adolescenti. Come ha reagito Zuckerberg? Non chiedendosi come risolvere il problema, ma se non fosse meglio smettere di studiare questi problemi. L’oggetto della sua email parla chiaro: “Ricerca e analisi sulle questioni sociali – privilegiato e riservato“.

L’invidia per Apple…

Nell’email Zuckerberg inizia a guardare con ammirazione malcelata i concorrenti che hanno scelto la via dell’ignoranza. Apple, ad esempio, non sembra studiare nulla di tutto ciò , scrive con un tono che rasenta l’invidia. Per quanto ne so, non hanno nessuno che revisioni o moderi i contenuti e non hanno nemmeno un flusso di segnalazione su iMessage. Ha adottato l’approccio secondo cui le persone sono responsabili di ciò che fanno sulla piattaforma e, non assumendosi tale responsabilità, non hanno creato uno staff o una pletora di studi che esaminino i compromessi del loro approccio. Ha funzionato sorprendentemente bene per loro .

Insomma, Apple ha capito che se non cerchi il marcio, non lo trovi. E se non lo trovi, nessuno può accusarti di averlo ignorato.

Il CEO continua lamentandosi che Meta ha affrontato più critiche proprio perché segnala più materiale pedopornografico, il che fa sembrare che ci sia più di quel comportamento sulle nostre piattaforme . Un ragionamento affascinante, Zuckerberg si rende conto di fare la cosa giusta, ma di sembrare cattivi, quindi la soluzione è smettere di fare la cosa giusta…

Zuckerberg cita anche il caso di Apple che aveva annunciato nel 2021 funzionalità per proteggere i bambini, inclusa la scansione delle foto su iCloud per cercare CSAM. Ma quando la gente ha gridato all’invasione della privacy e alla “backdoor” per la sorveglianza, Apple ha fatto marcia indietro. La lezione che Zuckerberg ne trae? Meglio non provarci nemmeno.

Ma l’invidia non si limita ad Apple. Zuckerberg passa in rassegna l’intero panorama dei concorrenti con l’occhio clinico di chi sta valutando quale strategia di evasione funziona meglio. YouTube, X e Snap adottano un approccio simile, anche se in misura minore. scrive. Nel frattempo però YouTube, Snap e altri hanno condiviso ricerche pubbliche e lanciato iniziative varie come lo Youth and Families Advisory Committee o il Digital Well-Being Index. Ma secondo Zuckerberg, non è abbastanza per mettersi nei guai seri.

Il vittimismo di Zuckerberg

A questo punto Zuckerberg passa alla modalità “incompreso”. Penso che dovremmo essere lodati per il lavoro che facciamo per studiare, comprendere e migliorare le questioni sociali sulle nostre piattaforme scrive. Sfortunatamente, i media sono più propensi a usare qualsiasi ricerca o raccomandazione prodotta per dire che non stiamo facendo tutto il possibile (implicando scopi vili) piuttosto che riconoscere che stiamo prendendo queste questioni più seriamente di chiunque altro nel nostro settore .

Quindi, secondo lui, Meta dovrebbe essere applaudita per aver scoperto che danneggia gli adolescenti e poi… aver continuato a farlo comunque? Almeno un paio di dirigenti hanno risposto all’email con un minimo di raziocinio, insistendo sul fatto che portare avanti il lavoro interno fosse la cosa giusta da fare. L’email si chiude con Zuckerberg che lamenta come le fughe di documenti interni rendano più difficile svolgere questo lavoro.

Le dichiarazioni di apertura del processo in New Mexico dovrebbero iniziare la prossima settimana. Altre email e conversazioni interne emergeranno sicuramente, offrendo ulteriori spaccati su cosa sapeva Meta, e soprattutto cosa ha deciso di fare al riguardo. Forse non abbastanza.