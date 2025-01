Zuckerberg vuole tornare al vecchio Facebook: cosa significa?

È evidente che il 2025 sarà un anno di cambiamenti per Facebook. All’inizio di gennaio, Mark Zuckerberg ha annunciato la fine del fact-checking sul social network negli Stati Uniti, a favore di un sistema di moderazione direttamente ispirato a X. Ma non è tutto, perché il CEO di Meta ha ora un’altra priorità: riportare il social network alle sue origini.

Zuckerberg vuole riportare Facebook alle origini

Presentando i risultati trimestrali di Meta, Zuckerberg ha fatto un commento che non è sfuggito alla stampa. Dopo aver ricordato che Facebook è usato da più di 3 miliardi di persone attive al mese, ha accennato a un ritorno ad alcuni aspetti della versione originale di Facebook (“OG Facebook“).

Interpellato sull’argomento da un analista, Mark Zuckerberg è stato piuttosto reticente. Non ha fornito dettagli, ha espresso solo il desiderio di dare a Facebook una maggiore influenza culturale. Il CEO ha anche indicato che alcuni dei cambiamenti che verranno annunciati in seguito “torneranno al modo in cui Facebook veniva usato originariamente“. Che è come dire tutto e niente.

Inoltre, ha avvertito gli investitori che questa nuova direzione potrebbe includere compromessi a scapito degli interessi commerciali a breve termine.

Cosa ha in serbo per noi Facebook?

In mancanza di ulteriori dettagli, sul web circolano molte ipotesi sui cambiamenti che Facebook potrebbe introdurre. Alcuni giornalisti pensano che Facebook potrebbe tornare a enfatizzare le relazioni con gli amici, come nella versione precedente.

I colleghi di TechCrunch suggeriscono che potrebbe trattarsi soprattutto di una nuova strategia per conquistare i giovani utenti della generazione Z. Sorprendentemente, le funzionalità più datate possono piacere agli utenti più giovani. Del resto, quando il Poke è tornato popolare nel 2024, questa funzionalità era apprezzata anche dai giovani tra i 19 e i 29 anni.