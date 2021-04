10 mascherine FFP2 a 5 euro: ecco l'offerta su Amazon

Pur con la speranza che i vaccini anti COVID-19 ci consentano presto di tornare alla normalità e alla vita di sempre, dobbiamo per il momento ancora proteggere noi stessi e gli altri indossando mascherine quando usciamo di casa o entriamo in un’attività commerciale. Oggi segnaliamo quelle FFP2 proposte su Amazon in un pacco da 10 al prezzo di soli 5,25 euro.

Mascherine FFP2: ognuna costa la metà di un caffè

Vendute dal marchio F FiGoal, sono composte da 5 strati incluso quelli esterno e interno in tessuto non tessuto, per garantire un’efficacia filtrante superiore al 95%. Il nasello regolabile è realizzato in alluminio e può essere modellato facilmente lungo il naso per una tenuta perfetta. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Le misure delle fasce elastiche ai lati rendono queste mascherine FFP2 adatte per adulti e adolescenti. Al prezzo di soli 5,25 euro è un’ottima occasione. La disponibilità è immediata, così come la consegna, con spedizione curata direttamente da Amazon.