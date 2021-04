CyberGhost VPN: sconto 83% con 3 mesi gratis

Il 26 aprile verrà trasmessa in streaming la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021. Chi vuole seguire l’evento in lingua originale può installare la VPN di CyberGhost, approfittando dello sconto dell’83% sull’abbonamento per tre anni che include tre mesi gratis.

CyberGhost VPN: solo 2 euro/mese per 39 mesi

CyberGhost offre una navigazione anonima con oltre 7.000 server in 113 posizioni di 91 paesi. Grazie alla possibilità di nascondere il vero indirizzo IP, l’utente può aggirare le restrizioni geografiche di Netflix e altri servizi di streaming, evitare il tracciamento della navigazione e accedere alle reti WiFi pubbliche in assoluta sicurezza, oltre ai siti censurati in alcuni paesi.

CyberGhost usa la crittografia AES a 256 bit e i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP e IKEv2. La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

Attualmente l’offerta migliore prevede un abbonamento per tre anni e tre mesi a 2 euro/mese. L’utente pagherà quindi 78 euro ogni tre anni, risparmiando l’83%. È possibile utilizzare carte di credito, PayPal e Bitcoin. L’azienda rimborserà la somma in caso di disdetta entro 45 giorni.