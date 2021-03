Oscar 2021: live streaming con una VPN

Pochi giorni fa sono state annunciate le nomination agli Oscar 2021. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in tutto il mondo a partire dalle 2:00 di lunedì 26 aprile (orario italiano). I fan potranno seguire la diretta su Sky e probabilmente in chiaro su TV8, ma chi preferisce seguire l’evento in lingua originale può sfruttare il live streaming della ABC, il network che detiene i diritti di trasmissione. È infatti sufficiente utilizzare una VPN.

Oscar 2021 in diretta su ABC con VPN

Come chiaramente specificato sul sito della ABC, l’accesso allo streaming sul sito e tramite app (mobile o smart TV) è consentito unicamente agli utenti che si trovano negli Stati Uniti o nei suoi territori (Porto Rico, Guam, Saipan, Samoa americane e Isole Vergini americane).

Aprendo la pagina del live streaming viene mostrato un avviso specifico. Il sito rileva l’indirizzo IP italiano e blocca l’accesso. La soluzione è dunque nascondere il vero indirizzo IP e utilizzare un indirizzo IP statunitense fornito dalle VPN. Queste sono alcune delle VPN che permettono di aggirare il blocco geografico di ABC:

Tutte le VPN elencate supportano vari dispositivi e sistemi operativi. Diversi contenuti di ABC sono accessibili senza abbonamento (quelli senza il simbolo del lucchetto), mentre per altri e alcuni programmi live servono le credenziali di un servizio che include ABC. Sul sito sono indicati diversi provider, tra cui YouTube TV, Hulu e FuboTV. Molti di essi offrono un periodo di prova gratuito (fino a 30 giorni), quindi non occorre pagare nulla per vedere gli Oscar 2021.