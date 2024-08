I 10 migliori tool AI gratuiti del 2024 da provare subito

I tool AI aumentano l’efficienza e semplificano il lavoro, dalla creazione di contenuti alla gestione delle e-mail. Se poi sono gratis… ancora meglio!

L’AI è ovunque e quasi ogni settimana spunta qualcosa di interessante in questo settore. Perché? Gli strumenti di AI aiutano a essere più produttivi, facendo risparmiare un sacco di tempo automatizzando le attività di routine, fornendo approfondimenti, dando alle idee una nuova prospettiva e molto altro ancora.

Fortunatamente, esistono molti strumenti AI gratuiti per trasformare il proprio modo di fare le cose, e la maggior parte di questi tool sono adatti anche ai principianti, quindi possono essere usati anche se si è alle prime armi con l’AI o non si è esperti di tecnologia.

I migliori strumenti AI per generare contenuti

1. Copy AI

Copy AI è uno strumento AI gratuito che genera contenuti, ad esempio per lanciare prodotti e servizi. Automatizzando le attività di routine, aiuta a snellire il flusso di lavoro.

Accessibilità:

Solo sito web.

Per chi è?

Marketer, freelance e scrittori di contenuti.

Caratteristiche:

Aggiungere la voce e il tono unici del marchio tramite ” Brand voice”;

Salvare e riutilizzare informazioni importanti;

Generare contenuti utilizzando suggerimenti tramite la “Chat”;

Flussi di lavoro per una creazione semplificata dei contenuti;

Esecuzione di flussi di lavoro in blocco tramite la funzione “Table”.

Pro:

Risparmio di tempo grazie alla generazione in blocco;

Contenuti AI di alta qualità;

Facile per i principianti che non sono completamente a digiuno di AI (soprattutto per quanto riguarda i prompt);

Diversi strumenti gratuiti per generare contenuti.

Contro:

Mancanza di creatività e di tocco umano nei contenuti;

Difficoltà a generare contenuti molto lunghi;

Potrebbe essere costoso per chi ha un budget limitato.

Prezzi:

Piano gratuito: 2.000 parole al mese;

Piano a pagamento: A partire da 36 dollari al mese.

2. Writesonic

Chi scrive spesso blog, dovrebbe usare Writesonic. Offre AI Article Writer 6, uno strumento per generare articoli lunghi, e diversi altri strumenti di scrittura AI per la creazione di contenuti.

Accessibilità:

Sito web e Android.

Per chi è?

Scrittori SEO, marketer, autori di contenuti e copywriter.

Caratteristiche:

Genera articoli ottimizzati per la SEO;

Mantiene la coerenza con le informazioni del proprio marchio;

Salva e riutilizza le informazioni essenziali come testo;

Un generatore di immagini AI text-to-image;

Crea clip audio di AI;

Genera contenuti in massa.

Pro:

Genera articoli di alta qualità;

Interfaccia facile da usare per i principianti;

Prezzi competitivi per i piani base.

Contro:

Consuma credito per ogni iterazione;

A volte fornisce contenuti robotici e generici;

Piano annuale costoso.

Prezzi:

Piano gratuito: Include 25 crediti. (una tantum)

Piani a pagamento: A partire da 12 dollari al mese, con fatturazione annuale.

I migliori strumenti AI gratuiti per la generazione di immagini

1. Leonardo AI

Leonardo AI è senza alcun dubbio uno dei migliori strumenti AI gratuiti per la generazione di immagini.

Accessibilità:

Sito web e iOS (la versione Android deve ancora essere rilasciata).

Per chi è?

Artisti professionisti, designer, pubblicitari e creatori di contenuti.

Caratteristiche:

Genera un video di massimo 5 secondi;

Crea un’immagine da un disegno;

Genera dinamicamente immagini da prompt di testo;

Raffina i dettagli, modifica gli stili e crea arte;

Migliora la qualità delle immagini;

Preimposta modelli AI per immagini versatili;

Addestra i modelli;

Aggiunge dettagli di superficie al modello 3D.

Pro:

Genera immagini di alta qualità;

Generoso utilizzo gratuito con 150 token al giorno;

Possibilità di generare immagini in diversi modelli e stili.

Contro:

A volte fornisce immagini irrilevanti;

Potrebbe essere eccessivo per chi è alle prime armi;

Impossibile modificare le impostazioni nel piano gratuito.

Prezzi:

Piano gratuito: 150 token al giorno;

Piani a pagamento: A partire da 9 dollari al mese, tasse escluse.

2. Ideogram

Ideogram AI è uno strumento AI gratuito online che genera immagini a partire dal testo. Tutto ciò che bisogna fare è inserire una semplice richiesta e fare clic su Generate. In pochissimo tempo si ottengono quattro immagini sulla base delle indicazioni fornite.

Accessibilità:

Solo sito web.

Per chi è?

Artisti professionisti, designer, pubblicitari e creatori di contenuti.

Caratteristiche:

Genera 4 immagini sulla base del prompt fornito;

Possibilità di modificare le impostazioni delle immagini.

Pro:

Fornisce immagini di alta qualità;

Le immagini possono essere utilizzate per diversi scopi;

Genera rapidamente immagini in diversi stili;

Facile da usare per i principianti.

Contro:

Può generare gratuitamente solo dieci immagini al giorno;

Lo strumento richiede prompt ben articolati per ottenere un risultato decente.

Prezzi:

Piano gratuito: 10 richieste lente al giorno;

Piani a pagamento: A partire da 7 dollari al mese.

I migliori strumenti AI gratuiti per la generazione di video

1. Lumen5

Lumen5 è uno strumento di intelligenza artificiale online gratuito che permette di generare video per il proprio brand in modo automatico e veloce. Non è necessario creare i video da zero: è sufficiente inserire un’idea o uno script e Lumen5 utilizzerà l’AI per trasformarli in brevi video, pronti per essere pubblicati su qualsiasi argomento nel giro di pochi minuti.

In questo modo, Lumen5 risparmia all’utente la fatica di realizzare interamente da solo i video, automatizzando il processo creativo. È uno strumento utile per creare contenuti video di impatto in tempi rapidi.

Accessibilità:

Solo sito web.

Per chi è?

Creatori di contenuti, marketer, imprenditori, ecc.

Caratteristiche:

Crea il video con i modelli;

Possibilità di scelta tra centinaia di elementi di design e media;

Si può scegliere tra 4 tipi di video o creare da zero;

Condividere i video e ricevere feedback.

Pro:

Risparmio di tempo grazie alla creazione automatica dei video;

Interfaccia semplice e intuitiva;

Crea video professionali.

Contro:

Il tempo di rendering dei video a volte è notevole.

I video a volte non sono in linea con lo script;

Molte funzioni utili richiedono un abbonamento;

5 video al mese nella versione gratuita;

Presenza del watermark;

Voce fuori campo di 2 minuti nella versione gratuita.

Prezzi:

Piano gratuito: 5 video gratuiti al mese;

Piani a pagamento: A partire da 29 dollari al mese.

2. Invideo

Invideo è un altro strumento AI gratuito che permette di creare video utilizzando l’AI. Lo strumento è semplice e pratico, il che lo rende appetibile per le persone non particolarmente esperte di tecnologia. È sufficiente inserire l’argomento del video, la lingua e alcune istruzioni; lo strumento svilupperà un video utilizzando tali informazioni.

Accessibilità:

Sito web, Android e iOS.

Per chi è?

Creatori di contenuti individuali, marketer e proprietari di aziende.

Caratteristiche:

Semplifica l’inserimento delle richieste attraverso flussi di lavoro e plugin;

Permette di creare un clone digitale della propria voce.

Pro:

Generazione di video in un solo passaggio;

Interfaccia facile da usare;

Libreria multimediale centralizzata;

La vostra sintetica è molto naturale.

Contro:

Solo 10 minuti di generazione video gratuita;

La funzione vocale è a pagamento;

Non tante funzioni come quelle della concorrenza;

Filigrana Istock e marchio;

Prezzi:

Piano gratuito: 10 minuti di generazione video e altre funzioni di base;

Piani a pagamento: A partire da 20 dollari al mese.

I migliori strumenti AI gratuiti per generare voci

Play.ht è uno dei migliori strumenti gratuiti per generare voci AI che sembrano reali come quelle umane.

Accessibilità:

Solo sito web.

A chi è rivolto?

Servizio clienti, media e intrattenimento, creatori di contenuti, ecc.

Caratteristiche:

Voci AI in oltre 100 lingue;

Traduzione e doppiaggio in tutte le lingue con il cross-language;

Definizione della pronuncia di parole specifiche;

Voci accattivanti con un linguaggio espressivo ed emozionale;

Ottimizzazione delle voci AI per creare un tono di voce ideale.

Pro:

Voci di alta qualità e dal suono naturale;

Interfaccia facile da usare;

Regolazioni flessibili per intonazione, velocità ed enfasi;

Ampie opzioni di lingua e accento;

Facile integrazione per gli sviluppatori;

Licenza adatta alle applicazioni aziendali.

Contro:

Le funzioni premium possono essere costose;

Alcune voci possono sembrare innaturali.

Prezzi:

Piano gratuito: 12.500 caratteri e funzioni di base;

Piani a pagamento: A partire da 31,20 dollari al mese.

2. ElevenLabs

Eleven Labs è un altro tool in grado di generare una voce AI per il testo inserito.

Accessibilità:

Sito web, Android e iOS.

Per chi è?

Artisti professionisti, creatori di contenuti, ingegneri audio, compositori musicali, ecc.

Caratteristiche:

Text-to-speech;

Da voce a voce;

Clonazione della voce;

Isolamento della voce;

Doppiaggio e voiceover.

Pro:

Voci realistiche e di alta qualità;

Ampia personalizzazione;

Supporto multilingue;

Facile integrazione API;

Facile da usare;

Scalabile;

Funzioni innovative come Voice Isolator per togliere il rumore di fondo;

Piani a pagamento relativamente economici.

Contro:

Alcune voci potrebbero suonare innaturali;

Il piano gratuito offre solo 10.000 caratteri al mese, pari a circa 10 minuti di audio.

Prezzi:

Piano gratuito: 10.000 caratteri/mese, pari a circa 10 minuti di audio;

Piani a pagamento: A partire da 5 dollari al mese.

I migliori strumenti AI per generare musica

Suno è uno strumento AI gratuito che permette di creare una canzone utilizzando una semplice descrizione testuale. Molti creatori e appassionati di musica lo utilizzano per generare brani musicali senza alcuno sforzo e in poco tempo.

Accessibilità:

Sito web e iOS.

Per chi è?

Artisti professionisti, creatori di contenuti e appassionati di musica.

Caratteristiche:

Accesso a una vasta libreria di musica;

Sincronizzazione dei testi.

Pro:

Risparmio di tempo nella generazione di musica;

Esplorare nuova musica.

Contro:

La pronuncia delle parole di altre lingue può essere talvolta errata;

Non genera canzoni di generi diversi.

Prezzi:

Piano gratuito: 50 crediti da rinnovare ogni giorno (10 canzoni);

Piani a pagamento: A partire da 10 dollari al mese.

2. Soundraw

Soundraw è un compositore di musica AI progettato per creatori e artisti. Tutto ciò che bisogna fare è scegliere il tipo di musica che si desidera, il genere, gli strumenti, l’atmosfera, la lunghezza, ecc. e lo strumento genererà musica AI per voi in pochi secondi.

Accessibilità:

Solo sito web.

Per chi è?

Creatori di contenuti, artisti indipendenti, vlogger, creatori e artisti.

Caratteristiche:

Genera musica di diversi generi;

Regola il tempo, la tonalità, lo stile e la strumentazione in base alle proprie esigenze;

Viene fornito con una licenza;

È possibile utilizzare la musica generata per uso commerciale e personale.

Pro:

Ottenere musica velocemente;

Personalizzazione della musica;

Ampia gamma di applicazioni;

Viene fornito con un livello gratuito.

Contro:

Costo API elevato;

Non è possibile utilizzare l’account su 2 o più dispositivi;

Potrebbe essere necessario un po’ di tempo per imparare a usare bene lo strumento.

Prezzi: