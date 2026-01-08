10 motivi concreti per cui Gemini batte ChatGPT

Per molto tempo, ChatGPT è stato il chatbot predefinito per la maggior parte delle persone. Non perché fosse necessariamente il migliore, ma perché è stato il primo approccio accessibile all’intelligenza artificiale per il grande pubblico. Quando tutti parlavano di “AI”, intendevano ChatGPT.

Ma con gli ultimi aggiornamenti di Google, nello specifico il rilascio di Gemini 3, le capacità multimodali migliorate e l’integrazione profonda nelle app usate quotidianamente, la situazione è cambiata drasticamente.

Google non ha solo recuperato il ritardo tecnologico. In molti scenari pratici quotidiani, ha doppiato la concorrenza lasciandola indietro. Mentre ChatGPT resta probabilmente il punto di riferimento per la scrittura creativa e certe operazioni di programmazione, Gemini si è evoluto in un vero motore di produttività, che si integra nella vita digitale.

Perché sostituire ChatGPT con Gemini, 10 validi motivi

Ecco le dieci cose specifiche che Gemini fa meglio di ChatGPT in questo momento.

1. La generosa finestra di contesto

La “finestra di contesto” è quanto testo l’AI può tenere in memoria contemporaneamente. E qui la differenza è abissale. ChatGPT si ferma a circa 128.000 token di contesto. Gemini 1.5 Pro (e il nuovo Gemini 3) vantano una finestra di contesto da 2 milioni di token.

Un token è un frammento di testo, circa 4 caratteri o 0,75 parole. Per esempio, la frase Ho un telefono in tasca equivale a circa 8 token.

In pratica con Gemini è possibile caricare un PDF intero di un romanzo, un codice sorgente enorme di un progetto software, ore di trascrizioni di riunioni o l’intera cronologia email di un progetto. E Gemini può “tenere a mente” l’intera mole di informazioni contemporaneamente senza perdersi lungo la strada.

ChatGPT spesso costringe a spezzettare il lavoro. Si comincia una conversazione su documento lungo, dopo un po’ “dimentica” l’inizio. Si è costretti quindi a riassumere, ricordare il contesto, e si perde tempo. Gemini ricorda tutto. Dall’inizio alla fine. Senza eccezioni.

Il prompt che sfrutta questa capacità: Ho caricato l’intero piano strategico aziendale (report, slide e appendici). Analizza la coerenza tra obiettivi dichiarati, KPI e budget assegnati nei vari capitoli. Evidenzia discrepanze, assunzioni non giustificate e aree in cui le metriche non misurano realmente gli obiettivi indicati. Suggerisci come riallineare strategia, numeri e priorità.

Il punto non è il singolo compito, ma la capacità di lavorare sull’insieme e dargli un senso. Con ChatGPT bisognerebbe spezzare il documento, riassumere, ricomporre a mano il quadro.

2. L’integrazione

Poiché Gemini è integrato direttamente in Google Workspace, può estrarre informazioni da Gmail; Google Drive; Documenti Google, Fogli Google; Calendario; Mappe, senza che si debba copiare e incollare nulla.

Ad esempio, con ChatGPT si deve cercare l’email di Sara sul budget, aprirla, copiare il contenuto rilevante, andare su ChatGPT, incollare, e alla fine chiedere il riassunto. Con Gemini basta trovare l’email di Sara e chiedere il riassunto dei costi principali. Un passaggio invece di sei. Questa è la differenza tra strumento separato e assistente integrato.

Il prompt che sfrutta l’integrazione con l’ecosistema di Google: Controlla il calendario di questa settimana, individua i documenti pertinenti in Google Drive e prepara un breve riepilogo con: contesto della riunione, obiettivi, punti chiave da rivedere e azioni di preparazione consigliate.

3. Il pulsante per la verifica che salva dalle figuracce

Le allucinazioni sono il tallone d’Achille di ogni intelligenza artificiale. Ma Google ha una soluzione unica che ChatGPT non offre: il doppio controllo.

Dopo che Gemini genera la risposta, basta cliccare sull’icona “G”. Il sistema cerca se stesso su Google, mettendo in evidenza: In verde, affermazioni verificate dai risultati di ricerca, e in arancione, affermazioni potenzialmente contraddittorie o non verificate.

ChatGPT dà risposte con tono sicuro anche quando inventa tutto di sana pianta. Si deve verificare manualmente ogni fatto importante. Gemini invece, mostra immediatamente quali parti della risposta sono verificabili e quali potrebbero essere problematiche.

È essenziale per la ricerca accademica o professionale; la scrittura di contenuti fattuali, la preparazione di presentazioni importanti, la verifica di informazioni per decisioni importanti.

4. Comprensione di video e audio

Per Gemini, la multimodalità non è funzione aggiunta. È una capacità nativa del modello. Ad esempio, se si carica una registrazione video di 45 minuti di lezione universitaria. Gemini può rispondere a domande specifiche su contenuti, identificare punti chiave di argomenti specifici, analizzare slide mostrate nel video ed estrarre informazioni da audio e visuale insieme.

ChatGPT richiede solitamente una trascrizione preventiva. O fatica con i file video pesanti. O richiede plugin di terze parti che complicano processo.

Il prompt che sfrutta le capacità video: Analizza questa registrazione della riunione. Individua tutti gli impegni e le responsabilità assegnate, specificando per ciascuna persona cosa deve fare. Per ogni impegno indica il riferimento temporale nella registrazione in cui viene menzionato. Segnala discrepanze, ripensamenti o contraddizioni emerse nel corso della discussione.

5. Rapporto qualità-prezzo imbattibile

Confrontiamo cosa si ottiene pagando 20 euro al mese.

ChatGPT Plus

Accesso completo al chatbot. Fine.

Con Google One AI Premium

Gemini Advanced;

2TB di spazio archiviazione cloud;

Funzioni premium Google Foto;

Funzioni premium Calendario;

Condivisione con la famiglia fino a 5 persone.

Per chi è già nell’ecosistema Google, Gemini è affare decisamente migliore. Non si paga solo per il chatbot, ma per una suite completa di servizi premium che si userebbero comunque.

6. La velocità di Gemini Flash per compiti rapidi

Per compiti semplici e veloci, la velocità conta, eccome. Gemini Flash è incredibilmente rapido. Spesso restituisce risposte prima ancora di aver finito di cambiare scheda nel browser. Mentre ChatGPT-5.2 è veloce, Flash sembra istantaneo per richieste a basso impatto.

Può essere utile quando si deve riassumere un breve articolo mentre si naviga, tradurre una frase velocemente, rispondere a una domanda semplice o controllare la grammatica di un paragrafo.

7. Pianificazione dei viaggi con dati reali

Pianificare un viaggio su ChatGPT è esercizio teorico. In Gemini è uno strumento pratico grazie all’integrazione con Google Voli. Ad esempio, si può chiedere: Trovami voli per Tokyo a maggio sotto mille euro e controlla se ho impegni sul calendario .

Gemini estrae dati reali da Google Voli, li incrocia con l’agenda personale, suggerisce date e mostra opzioni concrete prenotabili. ChatGPT può dare consigli generici su quando andare a Tokyo. Gemini dice quali voli specifici prendere considerando la propria disponibilità reale.

Il prompt per una pianificazione completa: Pianifica weekend lungo [destinazione] tra due mesi. Trova voli economici, suggerisci hotel zona centrale con recensioni buone, identifica attrazioni principali, verifica se ho impegni nel calendario in quel periodo, crea itinerario giorno per giorno.

8. Modificare le immagini e non solo generarle

Entrambi possono generare immagini. Ma Gemini va molto oltre nella capacità di modificarle. Con l’ultimo aggiornamento è possibile scarabocchiare su una sezione specifica dell’immagine e chiedere modifiche mirate su quella zona, cambiare il colore di oggetti, aggiungere elementi sullo sfondo, ecc.

Invece di rigenerare completamente l’immagine, basta modificare quello che non piace mantenendo tutto il resto invariato.

9. Integrazione con Android

Su dispositivi Android, Gemini non è solo un’app separata. Sostituisce l’Assistente Google del dispositivo diventando parte del sistema operativo.

Quindi si può evocare mentre si legge una ricetta su Chrome, si guarda un prodotto su un sito, si legge un articolo (es. Riassumi i punti principali ), il tutto senza mai uscire dall’app che si sta usando.

10. Generazione video subito disponibile

Tutti abbiamo visto demo impressionanti di Sora di OpenAI. Ma la maggior parte di noi ancora non può usarlo. È in lista d’attesa eterna. Google ha iniziato a rilasciare Veo (modello di generazione video) all’interno di Gemini Advanced. Permette di creare clip di alta qualità a 1080p da prompt testuali.

Il prompt per generare un video: Crea video di 10 secondi che mostra [descrizione scena]. Stile [cinematografico/realistico/animato]. Atmosfera [descrizione].

La cosa interessante, è che Gemini permette la modifica mirata delle risposte. In pratica, si può evidenziare una frase specifica nella risposta, e appare il menu per “Rigenerare”, “Accorciare”, “Riscrivere” o “Rimuovere” solo quel frammento. Si clicca sul tasto “Modifica” e voilà, con un clic si rende la risposta più semplice, professionale o colloquiale, senza scrivere nuovo prompt. Il risparmio di tempo è enorme.

Quando ChatGPT è ancora migliore

Per onestà intellettuale, ci sono aree dove il chatbot AI di OpenAI mantiene ancora un certo vantaggio. ChatGPT resta probabilmente un miglior “conversatore”. È leggermente più arguto, sembra più umano nelle risposte, ha una personalità più definita.

Per narrativa, poesia, sceneggiature, ChatGPT spesso produce risultati più creativi e meno “informativi”. Inoltre, per il debugging complesso o l’architettura software, molti sviluppatori preferiscono ancora ChatGPT.