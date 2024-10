10 occasioni su Amazon: la settimana inizia con sconti fino al 65%

Lunedì di fuoco su Amazon, le temperature si sono abbassate ma quando vedi le offerte in corso… Uh, che caldo! Casa, elettronica, dispositivi di vario genere che potrebbero essere nella tua lista dei desideri. Come dirgli di no quando puoi acquistarli con sconti fino al 65%? Se sei interessato collegati e non aspettare un secondo in più.

Ti ricordo che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Occasioni su Amazon: la settimana inizia con offerte strabilianti

Ci sono tanti ribassi in corso sull’e-commerce più famoso al mondo ma in questa lista troverai le 10 offerte che stuzzicano di più l’acquisto. Appartengono a diverse categorie e non sono limitate all’informatica. Potremmo dire che sono le migliori di ogni sezione di appartenenza.

Senza perdere tempo, trovi in promozione:

Epilatore Luce Pulsata – con schermo LCD, 9 Livelli di Energia e un totale di 999,900 pulsazioni. Scegli tra 3 modlaità di utilizzo. PREZZO di 62,39€ con sconto 40% e coupon aggiuntivo.

OMISOON mini Deumidificatore – una capienza di 1200 ml per eliminare muffa e umidità, funzione di spegnimento automatico e luce integrata. PREZZO di 38,25€ con sconto del 23%.

Cecotec Emettitore termico a basso consumo – 12 elementi con una potenza di 1800 W da fissare a parete o con supporto. Al suo interno 3 modalità, timer e telecomando. PREZZO di 90,90€ con sconto del 30%.

Echo Pop – altoparlante Bluetooth con Amazon Alexa, design dalle dimensioni ridotte e funzioni avanzate. PREZZO di 19€ con sconto del 65%.

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction – spazzolino elettrico con kit completo di 2 testine e accessori, al suo interno 3 modalità di spazzolamento. PREZZO di 52,99€ con sconto del 50%.

Apple iPhone 15 Pro – colorazione Titanio blu e taglio di memoria da 1TB. PREZZO di 1483€ con sconto del 16%.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 – display VA Flat, 24″ e risoluzione Full HD @180Hz. PREZZO di 119,90€ con sconto del 25%.

tado° Sensore di Temperatura Wireless – Sensore per la temperatura WiFi da incorporare al riscaldamento domestico e gestire via app. PREZZO di 59,99€ con sconto del 40%.

Sony WH-CH720N – Cuffie Wireless over ear con Noise Cancelling, connessione Multipoint e batteria da 35 ore con ricarica rapida. PREZZO 69,90€ con sconto del 12%.

ATOTO F7 WE CarPlay senza fili – schermo tattile da 7″ con supporto ad Android Auto e compatibile con Universal Double DIN. PREZZO di 159,12€ con sconto del 20%.