 10 offerte Amazon da non perdere all'anticipo Black Friday: vere bombe
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

10 offerte Amazon da non perdere all'anticipo Black Friday: vere bombe

L'anticipo del Black Friday si fa sentire sulle offerte Amazon, oggi sono dieci i prodotti da non perdere di vista.
10 offerte Amazon da non perdere all'anticipo Black Friday: vere bombe
Tecnologia
L'anticipo del Black Friday si fa sentire sulle offerte Amazon, oggi sono dieci i prodotti da non perdere di vista.

Se stai aspettando il Black Friday per delle belle offerte, Amazon ti sorprende con sconti che iniziano già oggi. Dedicati ai prodotti di tutti i giorni, scavando dentro il catalogo è possibile trovare alcune chicche da non farti scappare. Se vuoi approfittare di questo anticipo, allora, ecco 10 offerte da prendere in seria considerazione. Ti permettono di risparmiare e poter acquistare dispositivi e prodotti a prezzi veramente competitivi. Con sconti che raggiungono il 49%, mettili nel carrello ora e portali a casa.

Gli sconti da non perdere all’anticipo del Black Friday sono:

Swiffer Duster Piumini, confezione da 69 piumini con texture 3D e tecnologia magnetica. Li acquisti a soli 29,99 euro invece che a 52 euro con lo sconto del 42%. 

Swiffer Duster Piumini Cattura Polvere, 69 Piumini, Cattura e Intrappola Polvere e Sporco, Raggiunge I Punti più Difficili della Casa, Giga Formato

Swiffer Duster Piumini Cattura Polvere, 69 Piumini, Cattura e Intrappola Polvere e Sporco, Raggiunge I Punti più Difficili della Casa, Giga Formato

29,9952,00€-42%
Vedi l’offerta

Scottonelle Carta Igienica, confezione da 84 rotoli. La acquisti a soli 25,78 euro invece che a 41,65 euro con lo sconto del 38%. 

roborock Saros 10R, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e autopulizia.Lo acquisti a soli 899,99 euro invece che a 1499,99 euro con lo sconto del 40%. 

roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky

roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky

899,991.499,99€-40%
Vedi l’offerta

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, lavapavimenti e aspirapolvere con sistema senza fili e design a 180°.Lo acquisti a soli 299 euro invece che a 369 euro con sconto del 19%. 

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati

299,00369,00€-19%
Vedi l’offerta

EZVIZ Telecamera WiFi per l’esterno con sistema a doppia lente, sicurezza senza confini. La acquisti a soli 89,99 euro invece che a 129,99 euro con sconto del 31%. 

EZVIZ 8MP (4MP+4MP) Telecamera WiFi Esterno con Doppia Lente, Telecamera per Esterni a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Impermeabile, C90 Dual

EZVIZ 8MP (4MP+4MP) Telecamera WiFi Esterno con Doppia Lente, Telecamera per Esterni a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Impermeabile, C90 Dual

89,99129,99€-31%
Vedi l’offerta

Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display da 15,6 pollici in vendita esclusiva. Lo acquisti a soli 569 euro invece che a 739 euro con sconto del 23%. 

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 - Arctic Grey, Esclusiva Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 – Arctic Grey, Esclusiva Amazon

569,00739,00€-23%
Vedi l’offerta

Anker Zolo, caricatore multiplo a 4 porte con potenza di 140W e design compatto.Lo acquisti a soli 59,99 euro invece che a 89,99 euro con sconto del 33%. 

Anker Zolo Caricatore USB C 140W, adattatore GaN rapido e compatto a 4 porte, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17/17 Pro/16/15, Samsung, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e altri dispositivi

Anker Zolo Caricatore USB C 140W, adattatore GaN rapido e compatto a 4 porte, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17/17 Pro/16/15, Samsung, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e altri dispositivi

59,9989,99€-33%
Vedi l’offerta

KODAK Mini 3 Retro 4PASS, stampante fotografica in formato quadrato con 68 fogli inclusi. La acquisti a soli 84,54 euro invece che a 164,99 euro con sconto del 49%. 

Anker Power Bank con capacità da 25K mAh e tre porte USB C da 100W. Lo acquisti a soli 74,99 euro invece che a 99,99 euro con sconto del 25%. 

Anker Zolo Power Bank, 25000mAh Caricatore Portatile con Tre Porte USB-C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, Per iPhone 17 Pro Max/16 Series, MacBook, Samsung e Altro

Anker Zolo Power Bank, 25000mAh Caricatore Portatile con Tre Porte USB-C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, Per iPhone 17 Pro Max/16 Series, MacBook, Samsung e Altro

74,9999,99€-25%
Vedi l’offerta

Yankee Candle in giara grande e nella profumazione Magia Natalizia, profumo duraturo per oltre 150 ore. La acquisti a soli 19,99 euro invece che a 34,90 euro con sconto del 43%. 

{title}

Comprala subito all’anticipo Black Friday

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

roborock QV 35A il robot full optional in promo con Black Friday Anticipato

roborock QV 35A il robot full optional in promo con Black Friday Anticipato
Valve lancia visore VR wireless, console e controller per Steam

Valve lancia visore VR wireless, console e controller per Steam
Capsule Caffè Borbone Blu Nespresso a soli 0,19€ su Amazon

Capsule Caffè Borbone Blu Nespresso a soli 0,19€ su Amazon
iOS 26.2 beta: orologio trasparente e allarmi nei promemoria

iOS 26.2 beta: orologio trasparente e allarmi nei promemoria
roborock QV 35A il robot full optional in promo con Black Friday Anticipato

roborock QV 35A il robot full optional in promo con Black Friday Anticipato
Valve lancia visore VR wireless, console e controller per Steam

Valve lancia visore VR wireless, console e controller per Steam
Capsule Caffè Borbone Blu Nespresso a soli 0,19€ su Amazon

Capsule Caffè Borbone Blu Nespresso a soli 0,19€ su Amazon
iOS 26.2 beta: orologio trasparente e allarmi nei promemoria

iOS 26.2 beta: orologio trasparente e allarmi nei promemoria
Paola Carioti
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti