10 offerte Amazon da non perdere all'anticipo Black Friday: vere bombe

Se stai aspettando il Black Friday per delle belle offerte, Amazon ti sorprende con sconti che iniziano già oggi. Dedicati ai prodotti di tutti i giorni, scavando dentro il catalogo è possibile trovare alcune chicche da non farti scappare. Se vuoi approfittare di questo anticipo, allora, ecco 10 offerte da prendere in seria considerazione. Ti permettono di risparmiare e poter acquistare dispositivi e prodotti a prezzi veramente competitivi. Con sconti che raggiungono il 49%, mettili nel carrello ora e portali a casa.

Gli sconti da non perdere all’anticipo del Black Friday sono:

Swiffer Duster Piumini, confezione da 69 piumini con texture 3D e tecnologia magnetica. Li acquisti a soli 29,99 euro invece che a 52 euro con lo sconto del 42%.

Scottonelle Carta Igienica, confezione da 84 rotoli. La acquisti a soli 25,78 euro invece che a 41,65 euro con lo sconto del 38%.

roborock Saros 10R, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e autopulizia.Lo acquisti a soli 899,99 euro invece che a 1499,99 euro con lo sconto del 40%.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, lavapavimenti e aspirapolvere con sistema senza fili e design a 180°.Lo acquisti a soli 299 euro invece che a 369 euro con sconto del 19%.

EZVIZ Telecamera WiFi per l’esterno con sistema a doppia lente, sicurezza senza confini. La acquisti a soli 89,99 euro invece che a 129,99 euro con sconto del 31%.

Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display da 15,6 pollici in vendita esclusiva. Lo acquisti a soli 569 euro invece che a 739 euro con sconto del 23%.

Anker Zolo, caricatore multiplo a 4 porte con potenza di 140W e design compatto.Lo acquisti a soli 59,99 euro invece che a 89,99 euro con sconto del 33%.

KODAK Mini 3 Retro 4PASS, stampante fotografica in formato quadrato con 68 fogli inclusi. La acquisti a soli 84,54 euro invece che a 164,99 euro con sconto del 49%.

Anker Power Bank con capacità da 25K mAh e tre porte USB C da 100W. Lo acquisti a soli 74,99 euro invece che a 99,99 euro con sconto del 25%.

Yankee Candle in giara grande e nella profumazione Magia Natalizia, profumo duraturo per oltre 150 ore. La acquisti a soli 19,99 euro invece che a 34,90 euro con sconto del 43%.