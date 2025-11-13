10 offerte Amazon da non perdere all'anticipo Black Friday: vere bombe

Se stai aspettando il Black Friday per delle belle offerte, Amazon ti sorprende con sconti che iniziano già oggi. Dedicati ai prodotti di tutti i giorni, scavando dentro il catalogo è possibile trovare alcune chicche da non farti scappare. Se vuoi approfittare di questo anticipo, allora, ecco 10 offerte da prendere in seria considerazione. Ti permettono di risparmiare e poter acquistare dispositivi e prodotti a prezzi veramente competitivi. Con sconti che raggiungono il 49%, mettili nel carrello ora e portali a casa.
Gli sconti da non perdere all’anticipo del Black Friday sono:
Swiffer Duster Piumini, confezione da 69 piumini con texture 3D e tecnologia magnetica. Li acquisti a soli 29,99 euro invece che a 52 euro con lo sconto del 42%.
Swiffer Duster Piumini Cattura Polvere, 69 Piumini, Cattura e Intrappola Polvere e Sporco, Raggiunge I Punti più Difficili della Casa, Giga Formato
Scottonelle Carta Igienica, confezione da 84 rotoli. La acquisti a soli 25,78 euro invece che a 41,65 euro con lo sconto del 38%.
roborock Saros 10R, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e autopulizia.Lo acquisti a soli 899,99 euro invece che a 1499,99 euro con lo sconto del 40%.
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, lavapavimenti e aspirapolvere con sistema senza fili e design a 180°.Lo acquisti a soli 299 euro invece che a 369 euro con sconto del 19%.
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati
EZVIZ Telecamera WiFi per l’esterno con sistema a doppia lente, sicurezza senza confini. La acquisti a soli 89,99 euro invece che a 129,99 euro con sconto del 31%.
EZVIZ 8MP (4MP+4MP) Telecamera WiFi Esterno con Doppia Lente, Telecamera per Esterni a 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Impermeabile, C90 Dual
Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display da 15,6 pollici in vendita esclusiva. Lo acquisti a soli 569 euro invece che a 739 euro con sconto del 23%.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i7-13620H, RAM 16GB, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 – Arctic Grey, Esclusiva Amazon
Anker Zolo, caricatore multiplo a 4 porte con potenza di 140W e design compatto.Lo acquisti a soli 59,99 euro invece che a 89,99 euro con sconto del 33%.
Anker Zolo Caricatore USB C 140W, adattatore GaN rapido e compatto a 4 porte, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17/17 Pro/16/15, Samsung, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e altri dispositivi
KODAK Mini 3 Retro 4PASS, stampante fotografica in formato quadrato con 68 fogli inclusi. La acquisti a soli 84,54 euro invece che a 164,99 euro con sconto del 49%.
Anker Power Bank con capacità da 25K mAh e tre porte USB C da 100W. Lo acquisti a soli 74,99 euro invece che a 99,99 euro con sconto del 25%.
Anker Zolo Power Bank, 25000mAh Caricatore Portatile con Tre Porte USB-C da 100W per Ricarica Multi-Dispositivo, Cavi Integrati e Retrattili, Per iPhone 17 Pro Max/16 Series, MacBook, Samsung e Altro
Yankee Candle in giara grande e nella profumazione Magia Natalizia, profumo duraturo per oltre 150 ore. La acquisti a soli 19,99 euro invece che a 34,90 euro con sconto del 43%.