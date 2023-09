10GB di cloud storage gratuito con Internxt: inizia ora!

Sicurezza e privacy sono diventati sempre più importanti e cruciali per chi naviga la rete. In questo contesto, tra i pionieri della sicurezza online c’è Internxt, che offre cloud storage crittografato che va ben oltre le aspettative: con Internxt la tua privacy è sacra e i tuoi dati sono al sicuro, come in una botte di ferro. Registrati online e ricevi immediatamente 2 GB di spazio a costo zero, che potrai espandere fino a 10 GB.

Tutti i vantaggi che ti offre Internxt

Uno dei punti di forza di Internxt è la sua sicurezza ineguagliabile. Questa piattaforma utilizza la crittografia end-to-end lato client, il che significa che i tuoi dati vengono crittografati direttamente sul tuo dispositivo e rimangono inaccessibili a chiunque altro. Non c’è spazio per compromessi quando si tratta della tua privacy. Inoltre, i server decentralizzati garantiscono che i tuoi dati siano distribuiti in modo sicuro, rendendo estremamente difficile per hacker e malintenzionati mettere le mani sui tuoi preziosi file.

La trasparenza è al centro di Internxt. Il suo codice sorgente è pubblico e disponibile su GitHub, consentendo a chiunque di esaminarlo per garantire la massima sicurezza. Inoltre, Internxt è conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea: hai la certezza che i tuoi dati sono gestiti secondo rigorose norme di protezione dei dati personali. Per coloro che cercano la massima tranquillità, Internxt è stato sottoposto a verifiche indipendenti e certificato da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa.

I server veloci di Internxt sono distribuiti in tutta l’Unione Europea, garantendo prestazioni ottimali ovunque tu sia. Oltre alla sicurezza, la velocità è fondamentale, e Internxt la offre in abbondanza. Particolarmente importante anche la flessibilità: che tu stia usando uno smartphone, un tablet, un PC o un browser, Internxt è disponibile su tutte le piattaforme. Sincronizza i tuoi file, le tue foto e i tuoi video in modo sicuro e comodo e visualizzali dove vuoi, quando vuoi e da qualsiasi dispositivo.

L’aspetto migliore di Internxt è che puoi sperimentare tutti questi vantaggi senza alcun impegno finanziario. Registrati al piano gratuito e ricevi immediatamente 2 GB di spazio, con la possibilità di espanderlo fino a 10 GB. È un’opportunità da non perdere: Internxt, infatti, è molto più di un semplice servizio di cloud storage. È una piattaforma che mette la tua privacy al primo posto, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza e prestazioni impeccabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.