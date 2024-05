Piano hosting per WordPress a meno di 6 euro l'anno con Tophost

Se stai valutando un cambio del servizio hosting per il tuo sito web o sei sul punto di lanciare un nuovo progetto online, ti segnaliamo l’ultima offerta sui piani hosting per WordPress di Tophost. Grazie alla promozione in corso, puoi attivare un hosting web affidabile e veloce a 5,99 euro all’anno.

Tophost vanta oltre 50.000 clienti, un livello di performance e affidabilità al top, prezzi trasparenti e datacenter italiani, per la massima velocità dei siti con dominio .it. Se hai un blog aperto da poco o vuoi aprire una piccola vetrina sul web per raccontare ciò che fai, i piani economici di Tophost sono la soluzione più vantaggiosa.

Piano Hosting per WordPress: risparmia con l’ultima offerta di Tophost

Tophost offre quattro diversi piani hosting per i siti sviluppati con WordPress: Topname, Topweb, Topweb Plus e Topweb Ultra. Il più economico è Topname, che al prezzo di 5,99 euro all’anno include la registrazione del dominio, la protezione del brand e la SEO. In più si può contare su uno spazio hosting da 1 GB, 1 email, il protocollo HTTPS e traffico illimitato.

Per progetti più ambiziosi, o siti web che vantano già un traffico discreto quantificato in circa 100.000 visite al mese, Tophost offre il piano Topweb in offerta a 10,99 euro all’anno invece di 19,99 euro. Lo spazio hosting cresce fino a 20 GB (su SSD), il dominio è sempre gratis e gli account email a disposizione diventano 30.

Tra i quattro piani citati qui sopra, il più scelto dagli utenti è Topweb Plus, oggi in offerta a 17,99 euro all’anno. Tophost consiglia questo piani ai professionisti che hanno un progetto online attivo con un traffico fino a 800 mila visite al mese, mettendo a disposizione uno spazio hosting da 30 GB (SSD), 6 database MySQL, 50 account email, PHP fino a 8.1 Fast CGI e il dominio sempre gratis.

Puoi sottoscrivere il piano hosting per WordPress a partire da 5,99 euro all’anno su questa pagina di Tophost.