Hai bisogno di spazio Cloud? Tutti i piani di pCloud sono in sconto

Nuova promozione per pCloud, il servizio di cloud storage sicuro con sede in Svizzera. In questo periodo, offre uno sconto fino al 37% sui suoi piani a vita, ma non è finita qui. Ad essere in promo c’è anche il servizio di crittografia a conoscenza zero, noto come Encryption, disponibile al 50% di sconto solo per poche ore, permettendo un risparmio di 114 euro. Questa promozione speciale di Halloween è disponibile su una pagina dedicata del sito ufficiale di pCloud.

I vantaggi del cloud storage pCloud

Uno dei principali vantaggi di pCloud è la protezione dei dati, garantita dalla severa legge federale svizzera sulla privacy, che l’azienda è tenuta a rispettare grazie alla sua sede in Svizzera.

Protezione e sicurezza vanno di pari passo: questo tool utilizza certificati TLS/SSL e crittografia lato client, consentendo solo ai titolari dello spazio cloud di accedere alle chiavi per decriptare i propri file, escludendo tutti gli altri.

A questi benefici si aggiungono la semplicità d’uso della piattaforma e l’accessibilità da qualsiasi dispositivo. I file archiviati non solo sono sincronizzabili su tutti i dispositivi, ma possono essere consultati anche offline. E ovviamente la disponibilità di spazio, che con i piani di pCloud arriva fino a 10 TB.

Per maggiori dettagli sulla promozione ora attiva, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di pCloud.