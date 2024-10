Velocizza il tuo sito WordPress con il piano Premium di Hostinger

Avere un sito WordPress veloce fa tutta la differenza di questo mondo. Non solo infatti migliora l’esperienza utente, ma permette di ottenere un tasso di conversione più elevato, e di conseguenza entrate maggiori. Inoltre, ci si posiziona meglio anche sui motori di ricerca, portando così maggiore traffico qualificato.

Se un sito è performante o meglio dipende in gran parte dal piano hosting scelto per il proprio progetto. A questo proposito, segnaliamo l’offerta per il Black Friday di Hostinger, uno dei punti di riferimento tra le aziende di web hosting. Grazie alla promozione in corso è possibile attivare il piano Premium a 2,49 euro al mese, risparmiando il 79% rispetto al prezzo di listino.

I vantaggi del piano hosting WordPress di Hostinger

Le prestazioni ultrarapide dei piani hosting di Hostinger affondano le loro radici sui web server LiteSpeed e sul plugin LSCWP Cache, disponibili su tutte le soluzioni pensate per i siti WordPress. In aggiunta a LiteSpeed, si conta anche una CDN proprietaria in grado di rendere ogni sito più veloce fino al 40% rispetto a prima.

Sono diversi i fattori che concorrono alle performance di Hostinger. Tra questi si annoverano l’ottimizzazione automatica delle immagini, il reindirizzamento del data center e la minimizzazione del codice. Ai fini di ridurre i tempi di risposta del sito, il piano hosting in questione include anche l’abilitazione della cache degli oggetti.

Infine, Hostinger riesce a fornire una latenza più bassa e un trasferimento dei dati più veloce attraverso l’uso di due protocolli fondamentali quali IPv6 e HTTP/3.

Per beneficiare di tutti i vantaggi del piano hosting WordPress di Hostinger non resta che attivare l’account Premium al prezzo scontato di 2,49 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo. La promozione in corso sul sito di Hostinger scade il prossimo 2 novembre.