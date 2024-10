Hosting WordPress in sconto fino al 79% con le offerte Black Friday

Se stai pensando di aprire un nuovo sito o vuoi velocizzare quello che hai già, una delle migliori soluzioni hosting WordPress è quella offerta da Hostinger, azienda di web hosting leader nel proprio settore. Te ne parliamo perché in queste ore sul loro sito sono disponibili le offerte Black Friday, grazie alle quali è possibile beneficiare di uno sconto fino al 79%, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese.

Con la soluzione hosting di Hostinger sono compresi dominio e migrazione del sito, un tool AI per ottimizzare la pubblicazione degli articoli e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Inoltre, è possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alle offerte in corso è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Da Hostinger è arrivato il Black Friday

Lo sconto più alto delle offerte Black Friday di Hostinger è riservato al piano Premium, disponibile al prezzo di 2,49 euro al mese per 48 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo. Ideale per i siti web personali, come ad esempio blog, siti di notizie di nicchia e piccoli e-commerce, il piano hosting WordPress Premium include come detto un dominio gratuito del valore di 9,99 euro e la migrazione del sito web automatica.

In più, comprende tutta una serie di funzioni utili per una gestione completa del sito e migliorare l’esperienza utente, tra cui il certificato SSL illimitato, template predefiniti, uno spazio di archiviazione da 100 GB, aggiornamenti automatici di WordPress e backup settimanali.

Un altro punto di forza di Hostinger è l’utilizzo dei web server LiteSpeed, che offrono tempi di caricamento più rapidi. Si tratta di un elemento molto importante questo, perché un sito veloce aiuta a offrire una migliore esperienza utente e ottenere tassi di conversione più elevati.

Tutte le offerte Black Friday sui piani hosting WordPress sono disponibili su questa pagina del sito Hostinger.it.