Internxt: archiviazione cloud sicura e trasparente in sconto dell'80%

In occasione della festività di Halloween, l’azienda specializzata nei servizi di cloud storage Internxt ha lanciato uno sconto dell’80% su tutti i piani a vita. La promozione, che prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni, consente di risparmiare oltre 2.300 sul piano da 10 TB, in offerta al prezzo scontato di 580 euro.

Con Internxt si ottiene uno spazio cloud sicuro e trasparente, grazie all’utilizzo della migliore crittografia al mondo e della natura open-source del codice. In più, tutti i piani presentano le stesse funzionalità, differiscono soltanto dalla quantità di spazio disponibile.

Per accedere alla promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Internxt.

L’offerta di Halloween targata Internxt

La soluzione di Internxt è progettata per essere privata. In concreto, ciò significa che l’azienda non memorizza le password o altri dati dei suoi utenti, e che le loro informazioni personali sono crittografate. Lo stesso discorso vale per i file, sia quando sono in transito dai dispositivi degli utenti al cloud sia quando vengono memorizzati nello spazio di archiviazione.

Un altro punto di forza è l’utilizzo della crittografia AES-256 bit a conoscenza zero. Questo termine lo si usa per identificare quei file che vengono sottoposti a crittografia end-to-end ancora prima che vengano inviati dal dispositivo degli utenti verso i server di Internxt.

Occorre poi menzionare la natura open source del codice sorgente della piattaforma, che può essere verificato, controllato e revisionato da chiunque sulla piattaforma GitHub. Tutto questo fa sì che Internxt sia uno dei servizi di cloud storage più trasparenti oggi disponibili sul mercato.

Maggiori informazioni sull’offerta in corso su tutti i piani a vita di Internxt sono disponibili collegandosi a questa pagina del sito ufficiale.