12 modi creativi per utilizzare ChatGPT di OpenAI

ChatGPT è il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, che può generare testi di vario tipo e qualità, a partire da un input (detto anche “prompt“) fornito dall’utente. Molti lo considerano uno strumento utile per aumentare la produttività, in quanto può aiutare a svolgere diverse attività, come scrivere un curriculum, una lettera di presentazione, produrre contenuti, e così via. Tuttavia, ChatGPT non è solo un mezzo per raggiungere uno scopo, ma anche un fine in sé, in quanto può essere usato in modi divertenti, insoliti e creativi.

Come sfruttare il potenziale creativo di ChatGPT

Ecco, alcuni esempi di come sfruttare il potenziale creativo di ChatGPT:

1. Un’alternativa a Google

Chi non vorrebbe avere una versione compatta di Internet in tasca? Con l’app ChatGPT, si può accedere a una vasta gamma di informazioni, senza dover navigare tra pubblicità e articoli lunghi e tortuosi. Basta digitare una domanda, come “La mia padella d’acciaio funzionerà su un fornello a induzione?”, e il chatbot di OpenAI fornirà una risposta rapida e precisa.

La versione gratuita di ChatGPT non è collegata a Internet, ma si basa sulle informazioni apprese attraverso l’apprendimento automatico. Per avere accesso a informazioni aggiornate e a fonti affidabili, si può optare per l’abbonamento a ChatGPT Plus, che consente di collegare il chatbot al web e di effettuare ricerche approfondite.

Tuttavia, bisogna tenere presente che ChatGPT non è infallibile. Come Internet, può commettere errori o fornire informazioni errate o incomplete. Pertanto, si consiglia di non fidarsi ciecamente di ciò che dice e di evitare di usarlo per scopi ad alto rischio!

2. Uno sviluppatore di siti web

ChatGPT non è solo in grado di imitare il linguaggio naturale, ma anche di scrivere codice. Questo significa che può costruire un sito web partendo da poco più di uno schizzo. Le funzionalità multimodali che consentono di condividere un’immagine con ChatGPT sono disponibili su ChatGPT Plus.

Se si vuole sperimentare fino a che punto si può spingere ChatGPT, si può provare a fornirgli il disegno di un’applicazione web e a chiedergli di realizzarla.

3. Un assistente per la scrittura

Molti scrittori seri potrebbero storcere il naso all’idea di usare ChatGPT per aiutarsi a scrivere qualcosa come un libro, e forse hanno ragione. Non si tratta di delegare a un’intelligenza artificiale il compito di creare una storia, perché in questo modo si perderebbe il senso di esprimere il proprio punto di vista e la propria personalità.

Ma il chatbot di OpenAI può essere usato per facilitare il processo di scrittura in molti modi:

Come dizionario, per trovare sinonimi, definizioni, traduzioni e pronunce.

Per verificare la grammatica, l’ortografia, la punteggiatura e lo stile.

Come revisore, per cambiare il tono, il registro, il genere o la forma del testo.

Per parafrasare e riformulare il testo in modo diverso, mantenendo il senso originale.

Come generatore, per creare schemi, titoli, nomi, personaggi, dialoghi e altri elementi narrativi.

Come consulente, per discutere le idee, ricevere suggerimenti, feedback e critiche.

4. Un redattore di messaggi

Scrivere un’e-mail a un padrone di casa o chiedere a un capo di assentarsi dal lavoro può essere un’impresa difficile, ma con ChatGPT al proprio fianco si può contare su un valido supporto. Il chatbot può esaminare l’e-mail e dare suggerimenti per migliorarla o riscriverla con un tono diverso, ad esempio professionale, informale, amichevole, diretto.

5. Un cuoco virtuale

ChatGPT può essere anche un valido aiuto in cucina. Su Internet si possono trovare tutorial su come preparare i pasti con il chatbot ed esempi di persone che fotografano il cibo nel loro frigorifero e ricevono in cambio suggerimenti di ricette.

Per utilizzare la funzione immagine, che permette di condividere una foto con il chatbot, è necessario avere l’abbonamento a pagamento. Altrimenti, è possibile inserire manualmente gli ingredienti che si hanno a disposizione. A parte questo, si possono provare molte altre cose, come chiedere idee per i pasti in base al costo, alle calorie, ai prodotti di stagione o alle dimensioni delle porzioni.

6. Un narratore di storie per bambini

ChatGPT può trasformarsi in un simpatico narratore di storie, con cui i bambini potrebbero divertirsi molto. Si può usare il chatbot per inserire persone reali come personaggi nella storia dei propri figli o per creare una storia che coinvolga il giocattolo preferito dei propri figli. I bambini apprezzeranno di ascoltare una storia della buonanotte che sembra unica per la loro vita.

7. Un poeta

Oltre a creare storie, ChatGPT può anche inventare poesie. È un’ottima aggiunta a un biglietto di auguri se si vuole fare una sorpresa originale. Si può chiedere al chatbot di scrivere nello stile di uno scrittore famoso o in un determinato formato come un limerick. Basta dargli un argomento e ChatGPT farà il resto.

8. Una fonte di ispirazione

Il chatbot di OpenAI è una grande fonte di ispirazione se si è a corto di idee. Dalle idee per i regali all’organizzazione di una festa, fino all’itinerario per una vacanza, ChatGPT è in grado di fornire idee in pochi secondi. Dovrebbe essere sufficiente per iniziare un brainstorming e potrebbe offrire idee a cui non si era mai pensato.

9. Un suggeritore di film

Digitare un genere, un decennio, il proprio attore preferito o qualsiasi altro dettaglio specifico e ChatGPT proporrà un film adatto. Basta impazzire con mille ricerche su Netflix, Amazon Prime o recensioni su MyMovies o ComingSoon!

10. Un rimedio al blocco dello scrittore

Il blocco dello scrittore è un fenomeno che può colpire chiunque si dedichi alla scrittura, sia per lavoro che per passione. Si tratta di una difficoltà a trovare le parole, le idee o la motivazione per scrivere. Per fortuna, ChatGPT può offrire un valido aiuto per superare questo ostacolo, in diversi modi, dal suggerimento di titoli di articoli al brainstorming di argomenti. Per esempio, si può provare a inserire ciò che si è scritto finora e chiedere al chatbot di elencare alcuni titoli alternativi.

Dato un argomento, ChatGPT è in grado di proporre alcuni punti di vista diversi su cui potrebbe valere la pena scrivere. Questo potrebbe essere sufficiente per stimolare la propria creatività e far ripartire il flusso delle parole.

11. Uno strumento didattico

ChatGPT può essere usato anche in ambito educativo, come uno strumento didattico per gli insegnanti e per gli studenti. Un modo per utilizzarlo, ad esempio, è quello di produrre un questionario a scelta multipla su un argomento. Si suggerisce di fornire al chatbot le informazioni rilevanti, come un passaggio di un libro di testo o di un sito web, e di chiedergli di usarle come fonte. Questo metodo si può applicare a tutti i tipi di compiti.

12. Un consulente di moda

ChatGPT non è solo un esperto di parole, ma anche di immagini. Grazie a tutto ciò che ha appreso sulla storia della moda, può essere una fonte preziosa di consigli di stile. Si può chiedere al chatbot di suggerire cosa indossare con i mocassini, come abbinare un paio di jeans, quali sono i capi di abbigliamento classici che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio. Si può anche approfondire la domanda con colori, tessuti, stoffe, accessori e altro ancora.

ChatGPT può fornire risposte basate su informazioni reperite sul web o su immagini di esempio. Per avere accesso a queste funzionalità, è necessario avere l’abbonamento a pagamento, che consente di condividere una foto con il chatbot o di collegarlo a siti web di moda. In questo modo, si può ricevere una consulenza personalizzata e aggiornata sulle ultime tendenze.