Come scrivere la lettera di presentazione utilizzando ChatGPT

ChatGPT è una piattaforma rivoluzionaria di creazione di contenuti basata sull’intelligenza artificiale. Questa tecnologia offre la possibilità di generare testi originali e personalizzati per diversi scopi e settori.

Ad esempio, chi non ama scrivere può trovare in ChatGPT un valido aiuto per creare documenti coerenti e ben strutturati. Tuttavia, il chatbot di OpenAI non è infallibile e richiede sempre una revisione accurata dei contenuti che produce. Solo così si può garantire che la lettera di presentazione sia efficace e si distingua dalle altre.

Come usare ChatGPT per creare una lettera di presentazione che colpisce

Scrivere una lettera di presentazione può essere una sfida per molti. Per fortuna, c’è ChatGPT, una piattaforma intelligente che può facilitare il processo. Il chatbot di OpenaAI, infatti, è in grado di generare testi originali e personalizzati, basati sulle informazioni fornite dall’utente. In questo modo, si può ottenere una cover letter che rispecchi il proprio profilo e le proprie competenze, e che catturi l’attenzione del destinatario.

1. Aprire il proprio account ChatGPT

Per usare ChatGPT, è necessario avere un account. Crearne uno è facile e veloce. Basta andare sul sito ufficiale di ChatGPT. Si ha possibilità di accedere con un account esistente o di registrarsi con una nuova email. Si può anche collegare un account Gmail già attivo.

Per completare la registrazione, si riceve un codice di sei cifre via SMS, da inserire sul sito. Dopo aver confermato il codice, si può iniziare a usare il chatbot.

È possibile utilizzare la versione gratuita (GPT 3.5), o la versione a pagamento ChatGPT Plus (GPT 4), che offre risposte più rapide e funzioni avanzate come Code Interpreter, i plugin e la navigazione online.

ChatGPT-4 ha un costo di 20 dollari al mese e un limite di 25 messaggi ogni tre ore. Se si vuole conoscere altre opzioni di intelligenza artificiale oltre a ChatGPT, si può consultare questa lista delle migliori alternative a ChatGPT.

2. Inserire le istruzioni personalizzate

Prima di chiedere a ChatGPT di scrivere contenuti, è fondamentale fornire alla piattaforma istruzioni personalizzate. Questo avviene nelle Custom Instruction, a cui si può accedere cliccando sul proprio nome.

Ci sono due sezioni in cui inserire informazioni sul proprio conto. La prima chiede: Cosa vorreste che ChatGPT sapesse di voi per fornire risposte migliori? La seconda chiede: Come vorresti che ChatGPT rispondesse?

In questa sezione, si può comunicare alla piattaforma alcune informazioni personali, come il luogo di residenza, la professione, gli obiettivi e gli interessi. Queste informazioni servono a creare un profilo utente e a personalizzare le conversazioni con il chatbot. Nella sezione successiva, si può scegliere il tono e la lunghezza delle risposte del chatbot. Queste opzioni servono a regolare il livello di formalità e di dettaglio delle conversazioni con il chatbot. È possibile modificare le istruzioni personalizzate in qualsiasi momento, ma ciò avrà effetto solo sulle risposte date dopo che le modifiche sono state apportate.

3. Presentare una descrizione del lavoro

Dopo aver fornito le informazioni personali, si passa alla descrizione del lavoro per cui si vuole scrivere una lettera di presentazione. Questa è una fase importante, perché la lettera di presentazione deve rispondere alle esigenze specifiche del lavoro e dimostrare la propria idoneità.

Con la versione gratuita di ChatGPT 3.5, si può richiedere alla piattaforma di scrivere lettere di presentazione per quanti lavori si vuole, senza limiti! Si può anche richiedere alla piattaforma di rigenerare la risposta se la prima non soddisfa le proprie aspettative.

Forse si potrebbe pensare che ChatGPT sia una minaccia per il futuro di chi scrive e che possa portare a una perdita di posti di lavoro nel settore, ma non può sostituire la creatività, la sensibilità e la competenza degli esseri umani. Tutti i chatbot di intelligenza artificiale non hanno una propria voce, uno stile o una personalità, ma si basano su dati e algoritmi.

ChatGPT non può comprendere il contesto, il pubblico o lo scopo di un testo, ma si limita a seguire le istruzioni fornite dall’utente. Perciò non è in grado di verificare la qualità, la coerenza o la correttezza di un testo, ma è sempre necessaria una revisione e una modifica da parte dell’utente.

4. Chiedere a ChatGPT di scrivere gli elementi della lettera di presentazione

Per ottenere una lettera più efficace e mirata, si può chiedere alla piattaforma di scrivere ogni parte della lettera separatamente. In questo modo, si può avere un maggiore controllo sul contenuto e sul tono della cover letter, e si può modificare o integrare le parti che non soddisfano le proprie aspettative.

Il paragrafo introduttivo

Nel primo paragrafo, si devono presentare brevemente e spiegare il motivo della candidatura. Si deve fare anche una breve panoramica delle proprie qualifiche e competenze per il lavoro e mostrare il proprio interesse per la posizione. Questo paragrafo serve a catturare l’attenzione del destinatario e a suscitare la sua curiosità.

Il riepilogo delle qualifiche

Nella parte successiva della lettera di presentazione, si devono illustrare le proprie esperienze e qualifiche e il modo in cui sono pertinenti per il lavoro a cui si aspira. In questa sezione, si possono raccontare esempi di progetti o situazioni che dimostrano le proprie capacità e competenze. Questi esempi servono a dare al responsabile delle assunzioni un’idea di come si lavora e di quali risultati si è in grado di ottenere.

Spiegare come ci si allinea con i valori e gli obiettivi dell’azienda

In questa sezione della lettera di presentazione, si deve mostrare di aver capito la missione dell’azienda e di aver fatto ricerche sulla società. Si deve evidenziare come i propri obiettivi siano in linea con quelli dell’organizzazione e si possono anche citare i punti di forza che si sono apprezzati sulla cultura aziendale. Questa sezione serve a dimostrare il proprio interesse e la propria motivazione per il lavoro.

Chiudere con un invito all’azione

In questa fase, si possono mettere in evidenza i talenti e le competenze che si vogliono portare al team. Se si vuole approfondire le funzionalità della piattaforma e imparare a formulare le richieste corrette, si può consultare questo articolo che spiega come scrivere prompt per ChatGPT efficaci per ottenere risposte migliori.

5. Correggere e rivedere la lettera di presentazione generata

Una volta che l’intelligenza artificiale ha generato le diverse parti della lettera di presentazione, si possono unire e leggere a voce alta per verificare se sono coerenti e fluide. Si può usare il contenuto generato da ChatGPT come base della propria lettera di presentazione. Si possono anche aggiungere elementi che diano un tocco personale alla lettera, mostrando al recruiter la propria personalità.

ChatGPT può aiutare a creare una lettera di presentazione focalizzata su ciò che l’azienda che assume cerca. Tuttavia, bisogna tenere presente che la piattaforma è accessibile a tutti e che probabilmente non si è gli unici a usarla per candidarsi…

Per questo motivo, è importante integrare il contenuto di ChatGPT con ciò che rende unico il proprio profilo e le proprie competenze. Questo può fare la differenza nell’uso della piattaforma per le candidature di lavoro e per farsi notare.

Come ChatGPT ti aiuta a scrivere meglio e più velocemente

ChatGPT è una piattaforma che può aiutare a lavorare in modo più efficiente, aumentando la produttività. Con l’intelligenza artificiale, è possibile generare documenti come base per qualsiasi contenuto scritto su cui si sta lavorando.

Se si ha bisogno di aiuto per scrivere un curriculum o una lettera di presentazione, l’intelligenza artificiale può rapidamente generare dei modelli da utilizzare come base di partenza. Non è consigliabile, infatti, usare il contenuto “così com’è”, ma è più facile apportare modifiche e correzioni che creare contenuti originali da zero. In questo modo, si può essere assolutamente certi di toccare i punti chiave che interessano al recruiter.