120 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro: è l'offerta Very Mobile

Sei pronto a scoprire un’offerta mobile che cambierà il modo in cui vedi la telefonia? Con Very Mobile, il risparmio è assicurato. A soli 5,99 euro al mese, avrai a disposizione 120 Giga di dati, minuti e SMS illimitati. Inoltre, la SIM, l’attivazione e la spedizione sono completamente gratuiti. La promozione è riservata a clienti Iliad, Postemobile, Coopvoce, Fastweb (e altri).

Risparmio senza vincoli con Very Mobile

Una delle caratteristiche principali di Very Mobile è l’assenza di vincoli contrattuali. L’azienda non impone alcun vincolo di durata, né costi o penali di disattivazione. In poche parole, sei libero di andartene in qualsiasi momento.

Con Very Mobile, non dovrai mai preoccuparti di costi nascosti. Se esaurisci i tuoi Giga, la navigazione si blocca. Ma per riprendere a utilizzare l’offerta basta aprire l’app e toccare il pulsante “Rinnova“. In questo modo, sarai subito nuovamente online, al solito costo mensile.

Hai diverse opzioni per ricaricare il tuo credito. Puoi farlo prima di ogni rinnovo o attivare la ricarica automatica direttamente in fase di acquisto o successivamente tramite l’app. Con la ricarica automatica, verrà addebitato solo il costo del rinnovo dell’offerta, senza costi aggiuntivi.

Con Very Mobile, hai accesso anche a servizi gratuiti come “Ti ho cercato,” “RingMe,” e la funzione hotspot. Inoltre, puoi utilizzare il tuo pacchetto dati anche in Unione Europea, con 5,5 Giga extra e tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza costi aggiuntivi.

Acquistare un’offerta Very Mobile è semplice. Basta seguire le indicazioni online e riceverai la SIM nella tua cassetta postale entro 5 giorni lavorativi. Una volta in possesso della SIM, scarica l’app Very e attivala con la video identificazione.

Se sei stanco di contratti complessi e costi nascosti, Very Mobile è la soluzione ideale per te. Approfitta subito di questa offerta super flash a 5,99 euro al mese e goditi 120 Giga di dati, minuti e SMS illimitati.

