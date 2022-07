120 pollici e 1000 euro di sconto posson bastare?

120 pollici, definizione 4K e 4199 euro di spesa. Troppo per una tv? Forse, ma bisogna pur contare che solitamente costerebbe 1000 euro in più e che invece solo per oggi il prezzo si assesta ad un livello adeguato al Prime Day. Si tratta della tv laser Hisense 120L5F-A12, televisore (se così si può ancora definire) con 2700 lumenm, HDR10, Dolby Atmos e Alexa integrata. Disponibile anche DVB-T2, perché con oltre 4000 euro di spesa sarebbe poco raffinato dover acquistare a parte un decoder.

Non è questa l’unica Laser TV disponibile su Amazon, ma è questa l’unica che porta in dote un cospicuo sconto in occasione del Prime Day. Se la scelta non è certo utile per tutte le case, potrebbe invece esserlo per aziende o pubbliche amministrazioni alle prese con grandi spazi, lavori sull’immagine e particolari esigenze comunicative: 4199 euro, in questi casi, potrebbero essere un vero affare.

Altro modello non certo low-cost è la LG 86QNED996PB, smart tv 8K con processore α9 Gen4: il Prime Day in questo caso abbassa il prezzo da 6999 euro a 5499 (con ulteriore taglio di 274,95 euro al check-out), dunque con ben 1700 euro di risparmio garantito. In questo caso è rimasto un solo modello disponibile ed il prezzo è motivato sia dalla dimensione del display che dall’altissima qualità dello schermo e della gestione dei pixel: “Il TV LG QNED combina le tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot con un’incredibile densità di pixel per un’immagine 8K realistica e dettagliata, anche se vista su un grande schermo“.

E poi c’è Sony con la sua XR-65A80K della serie Bravia XR: 4499 euro e 400 euro di rimborso garantito facendo richiesta sul sito del gruppo: 77 pollici di bontà assoluta, ma il fastidio di quei 6,99 euro che Amazon non comprende nel prezzo complessivo.

Insomma, c’è un Prime Day anche per i ricchi, o quantomeno per chi apprezza l’immagine al punto da volere una sorta di cinema in casa con cui guardare DAZN (ouch), Netflix, YouTube o qualunque altro contenuto possa motivare un allestimento di tale caratura. Effetto scenico assicurato e per cogliere al volo gli sconti occorre ordinare subito: il Prime Day sta scadendo, anche quando il portafoglio potrebbe anche ignorare la portata di questo evento.

