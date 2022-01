128 GB con questa chiavetta USB DOPPIA (geniale)

C'è del genio nel creare una chiavetta USB doppia ossia che da un'estremità ha un più classico connettore USB come dice il nome e dall'altro uno Type C. Questo ti permette di utilizzala su qualunque tipologia di dispositivo, anche sul tuo smartphone e di archiviare e trasferire foto, video e chi più ne ha, più ne metta in un secondo.

Praticamente comodissima da avere a portata di mano, non può che essere un acquisto sicuro se pensi che la paghi appena 11,04€ con la promozione in corso su Amazon. Non solo, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Chiavetta USB con doppia estremità: non smetterai mai di amarla

Una volta che la scopri difficilmente smetterai di utilizzarla. Comodissima per trasferire i dati da una parte all'altra, la tieni nel cassetto della scrivania e la hai praticamente sempre a portata di mano.

Come ti ho già detto, grazie alla sua doppia estremità la puoi connettere in un sol momento con il tuo smartphone. La memoria integrata ammonta a 128 GB quindi di spazio ne puoi liberare a volontà. Salva le foto, ad esempio, su questa e poi passale sul tuo computer o tienile lì per non perderle mai e poi mai.

Ti faccio sapere che è compatibile con qualunque sistema quindi non corri alcun rischio di rimanere fregato. Devi solo assicurarti che il tuo dispositivo supporti OTG, ma lo fai nel giro di un secondo con una ricerca su Google.

Fatti tentare dalla curiosità e portati subito a casa questa chiavetta USB doppia che ti tornerà senza ombra di dubbio comodissima. Su Amazon la paghi appena 11,04€, un prezzo regalo se ci pensi. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime attivo.