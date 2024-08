130€ di sconto per VALIGIA, BORSA e BEAUTY BAG!

Questa è davvero la combo perfetta per viaggiare! Il set imiomo formato da trolley, bagaglio a mano e beauty bag crolla a un prezzone grazie alle offerte “ritorno a scuola” di Amazon. Se il prezzo di listino si attesta ad essere di 199,99€, in questo momento le potrai prendere a soli 69,99€!

Tutte le caratteristiche del set da viaggio

Il trolley è realizzato in robusto ABS, un materiale noto per la sua resistenza agli urti e ai graffi, garantisce che i tuoi effetti personali siano sempre protetti. Le quattro ruote doppie girevoli a 360° offrono una manovrabilità straordinaria, permettendoti di muoverti agevolmente anche negli spazi più affollati, come aeroporti o stazioni ferroviarie. E l; interno è stato progettato per ottimizzare lo spazio: scomparti flessibili, tasche in rete e cinghie elastiche ti consentono di organizzare il contenuto in modo ordinato, evitando che gli oggetti si spostino durante il viaggio. La maniglia telescopica regolabile, insieme alle maniglie laterali ergonomiche, rende il trasporto ancora più agevole!

Abbiamo poi la borsa da viaggio espandibile che si dimostra perfetta per chi ha bisogno di maggiore capacità di carico senza sacrificare la praticità. Realizzata resistente stoffa, questa borsa è progettata per espandersi all’occorrenza, offrendo uno spazio extra che si rivela indispensabile nei viaggi più lunghi o quando si prevede di tornare a casa con qualche acquisto in più. Le tasche interne e le cinghie di compressione garantiscono che il contenuto resti organizzato e al sicuro, evitando che gli oggetti si spostino o si danneggino durante il trasporto.

Per completare il set, la beaty bag è l’ideale per chi vuole tenere in ordine i propri prodotti di bellezza e igiene personale. Realizzata in un materiale impermeabile, non solo protegge il contenuto da eventuali fuoriuscite, ma è anche estremamente facile da pulire. Le numerose tasche interne e gli elastici consentono di organizzare al meglio ogni prodotto, rendendo semplice e rapido l’accesso a ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

Fai tue tutte e tre queste borse per soli 69,99€ anziché 199,99€!